Het Nürburgring-record van de Tesla Model S Plaid is niet zo indrukwekkend. Dit is waarom ...

In 2019 ging de Porsche Taycan Turbo in 7:42 minuten rond de Nordschleife van de Nürburgring. Een record voor elektrische productieauto's. Tot afgelopen weekend, toen Tesla-topman Elon Musk via Twitter bekendmaakte dat de Tesla Model S Plaid officieel de nieuwe recordhouder is, met een tijd van iets meer dan 7:30 minuten.

Tesla Model S Plaid verslagen door een simpele 911

Indrukwekkend, zou je denken: maar liefst 12 seconden eraf gereden. Tot je het record van de Tesla gaat vergelijken met andere rondetijden van productieauto's met een verbrandingsmotor. De Model S Plaid heeft drie elektromotoren, een vermogen van 1020 pk en sprint in 2,1 seconden. Maar op de Nürburgring kan hij het niet winnen van een simpele Porsche 911 Carrera S.



Torenhoge gewicht speelt Model S Plaid parten

Inderdaad, de 'slechts' 450 pk leverende 911 is een halve seconde sneller (7:30,41 tegenover 7:30,90) op de Ring. Waarom? We gokken dat het deels met het gewicht van de auto's te maken heeft. De 911 Carrera S weegt net geen 1500 kilogram. De Model S Plaid is een zwaargewicht met bijna 2100 kilo!

Nürburgring-record Tesla is officieel geverifieerd

Volgens Elon Musk was de Model S Plaid waarmee is gereden een standaardexemplaar. Speurneuzen op het internet hebben die claim al in twijfel getrokken. Op foto's zou te zien zijn dat de recordauto is uitgerust met fikse koolstofkeramische remmen, die je niet op de Model S kunt bestellen. Maar het record is officieel geverifieerd, dus gaan we ervan uit dat Musk gelijk heeft.