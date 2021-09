Europese Commissie: 'Ook Ferrari en Lamborghini moeten stoppen met brandstofauto's'

Europa is één, maar ieder land komt op voor zijn individuele belangen. Zo wil Italië zijn twee sportwagenfabrikanten beschermen tegen het naderende verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's. Ferrari en Lamborghini opereren in een niche, volgens het land. Voor beide merken zou de overgang naar elektrische aandrijving te veel voeten in de aarde hebben. Wat een beetje een drogreden is, want andere, veel kleinere merken hebben al lang een elektrische supersportwagen geïntroduceerd: Lotus, Rimac, Pininfarina, en meer.

Ook Ferrari en Lamborghini moeten bijdragen aan minder uitstoot

Over het plan van Italië zegt een Europese woordvoerder: "Alle fabrikanten moeten bijdragen aan het terugdringen van uitstoot." Met andere woorden: er komt geen uitzondering voor Ferrari en Lamborghini. De Europese Commissie wil in 2035 de verkoop van brandstofauto's verbieden. Tot die tijd worden de emissie-eisen steeds strenger. In 2025 wordt de nieuwe Euro 7-standaard ingevoerd, waarop een uitzondering wordt gemaakt voor fabrikanten die minder dan 10.000 auto's per jaar verkopen. Europa wil van die uitzondering af.