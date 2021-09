Als de BMW i Vision Circular toch eens de klok kon terugdraaien ...

De BMW i Vision Circular is een studiemodel dat laat zien hoe wij in het jaar 2040 zullen autorijden. Of het zo bedoeld is, vertelt het persbericht niet, maar de concept car die BMW op de IAA Mobility 2021 heeft onthuld, lijkt overgoten met een smeuïg retrosausje. De compacte i Vision Circular gaat qua vormgeving terug naar de populaire MPV's uit de jaren 80 en 90 (à la Renault Espace en Scénic), waarbij het korte neusje vloeiend overgaat in de grote voorruit. Merkwaardig genoeg heeft BMW destijds nooit een MPV gebouwd, maar dat terzijde.

De cirkel is rond: BMW i Vision Circular keert terug in de tijd

Ook het interieur van de BMW i Vision Circular lijkt op het eerste gezicht meer een stap terug in de tijd, dan een hypermoderne toekomstvisie. Heeft BMW heimwee naar de tijd dat het milieuvraagstuk nog geen issue was? Het dik gestoffeerde meubilair lijkt zo uit de zitkuil van een dure designbungalow gehaald te zijn. En het dashboard heeft in de verte wel iets weg van een eikenhouten kabinet waarin de kristallen karaffen met hartversterkertjes worden bewaard.

Terugkeer van BMW's legendarische 'shark nose'

Vanuit nostalgische perspectief, kun je zeggen dat de legendarische 'shark nose' terugkeert in de BMW i Vision Circular. De koplampen en de liggende BMW-nieren hellen iets naar voren, net zoals bij de klassieke BMW-modellen uit de jaren 60 en 70. Maar bij de i Vision Circular is de hele neus gedigitaliseerd, zodat gevarieerd kan worden met de vormgeving van de lampen en de grille. Alle emblemen zijn in het plaatwerk gegraveerd of gelaserd. Dat scheelt een heleboel losse onderdelen, zegt BMW.

De BMW i Vision Circulair is 100 procent recyclebaar

Het is BMW met de i Vision Circular niet te doen geweest om de tijd terug te draaien. Dit is een concept car die een beeld geeft van het autoverkeer in de verre toekomst. En hoe de auto dan is geconstrueerd. Het draait bij de BMW i Vision Circular op de eerste plaats om duurzaamheid, gebaseerd op de principes van de kringloop- of circulaire economie. Een auto die bestaat uit 100 procent gerecyclede materialen, die ook weer 100 procent recyclebaar zijn. En om dat proces te vergemakkelijken, zijn allerlei onderdelen met een snelsluiting gemonteerd.

Bouwt BMW in 2040 waterstofauto's?

De BMW i Vision Circular laat zien hoe een compacte, elektrisch aangedreven auto er over dik twintig jaar uit gaat zien. Nadere details over de mogelijke aandrijflijn van het studiemodel geeft BMW niet prijs. Is ook niet belangrijk: gezien de snelheid waarmee elektrische auto's zich momenteel ontwikkelen, en alle verbeteringen in batterij- en laadtechnologie die nog kan worden verwacht, is het puur giswerk wat ons in 2040 allemaal te wachten staat. Waterstof is een reële optie. Want BMW heeft laatst al laten weten zich daar ook weer op te zullen concentreren.