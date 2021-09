De Smart Concept #1 is een elektrische SUV die nooit een originaliteitsprijs zal winnen

Herinner jij je Smart nog? Je weet wel, die superslimme stadsautootjes waar Mercedes-Benz honderdmiljoenmiljard in had gestoken, in de volste overtuiging dat die hippe handige karretjes een kentering teweeg zouden brengen in stedelijke mobiliteit. Het idee was zeer vooruitstrevend, maar in de praktijk wilde bijna niemand ook maar iets die malle voertuigjes te maken hebben. De verwachte trend bleef uit.

Smart Concept #1 luidt nieuwe levensfase in voor Smart

De ontwikkelingskosten van de huidige Smart Fortwo en Forfour heeft Mercedes handig gedeeld met Renault, die op dezelfde technische basis de Twingo bouwt. Inmiddels zijn de Smart-modellen uitsluitend nog met een elektrische aandrijving verkrijgbaar. Ideaal voor stedelijke gebieden, maar inmiddels is Smart aan alle kanten ingehaald door concurrerende merken, die nog veel slimmere elektrische stadsauto's bouwen. Zodoende ligt de gedachte voor de hand, dat de stekker er toch een keertje uitgetrokken wordt, bij Smart. Niets daarvan! Het Chinese Geely (het moederbedrijf van Volvo, Polestar en Lynk & Co) heeft flink geïnvesteerd in het merk. En van die geldinjectie wil het concern nu de vruchten plukken.

Waar hebben de Smart-ontwerpers hun inspiratie vandaan gehaald?

Op de IAA Mobility in München staat de Smart Concept #1. Een kleine SUV (of crossover, wat je maar wilt) met elektrische aandrijving, een fris on-Smart-esque design en met ruim plaats voor vier inzittenden. Bij de experimentele Smart Concept #1 komt bij ons echter de vraag opborrelen: waar hebben we de auto eerder gezien? Tal van details lijken één-op-één te zijn overgenomen van modellen die we allang kennen. Kijk naar het 'zwevende' dak; de C-stijlen lijken zo te zijn gekopieerd van de Opel Adam en Crossland. De achterkant vertoont duidelijke Audi-trekjes en de neus van de Smart Concept #1 doet ons sterk denken aan de Cupra Born. Zou op de IAA Mobility 2021 een originaliteitsprijs worden uitgereikt, dan ging die aan de neus van de Smart Concept #1 voorbij ...

Mercedes drukt zijn stempel op het interieurdesign

Over de techniek van de Concept #1 rept Smart met geen woord in het aankondigingsbericht. De foto's tonen een ruim opgezet interieur met een volledig vlakke laadvloer, wat ons doet vermoeden dat de Concept #1 een skateboard-achtig platform heeft met ingebouwde accucellen, net zoals bij de Volkswagen ID.3. Over het interieur gesproken: dat Mercedes nog steeds een dikke vinger in de pap heeft, is duidelijk te zien aan het ontwerp van het dashboard. Boven de zwevende middenconsole is een 'los' beeldscherm geplaatst, net zoals in de vorige generatie van de A-klasse, bijvoorbeeld.

Misschien moeten wij onze verwachtingen rondom Smart bijstellen: de Concept #1 is lang niet zo vooruitstrevend als de originele Fortwo, maar voorziet in een duidelijke behoefte van een groot publiek. Waarschijnlijk is dat de enige manier waarop Smart kan overleven. Wie weet wordt het ooit nog wat, met Smart ...