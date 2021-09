In de Audi Grandsphere wordt reizen een 'experience'. Wat dat ook mag betekenen ...

Ach, het is onze fout ... Holle marketingtermen moet je niet letterlijk nemen. De Audi Grandsphere is gewoon een elektrische toplimousine met een indrukwekkende actieradius en de belofte van autonomie. Waarom belofte? Omdat Audi zijn claims van autonoom rijden op Level 4 waarschijnlijk nog niet waar kan maken. Een Level 4-auto is in principe volledig zelfrijdend, maar zou in lastige situaties (bij slecht weer bijvoorbeeld) soms hulp van de bestuurder kunnen vragen. Moderne auto's komen niet verder dan Level 2.

Audi Grandsphere debuteert op de IAA in München

De Audi Grandsphere wordt volgende week gepresenteerd op de IAA in München. Hij is 5,35 meter lang en biedt, volgens Audi, de luxe van een privéjet. Daarmee bedoelt het merk dat de cabine van de Grandsphere kan worden getransformeerd als de auto autonoom onderweg is. Dan verdwijnen de pedalen, het stuur en de displays uit het zicht en hebben de inzittenden alle ruimte om te werken of te ontspannen. De functies van het infotainmentsysteem zijn te bedienen met handgebaren, stemcommando's, geschreven tekst of zelfs oogbewegingen, zo schrijft Audi.

Audi Grandsphere herkent inzittenden aan hun loopje

Om de instap te vergemakkelijken heeft de Audi Grandsphere 'suicide doors': portieren die in tegengestelde richting openen. De limousine heeft dus geen b-stijl die in de weg zit. Volgens Audi herkent de Grandsphere zijn inzittenden aan hun loopstijl. Als je de auto benadert, weet de computer wie je bent, opent hij de deuren en stelt hij alvast jouw voorkeuren in, zoals de positie van de stoelen en de instellingen van de airco of verwarming.

Met zijn 120 kWh-accu haalt de Grandsphere 750 kilometer

De Audi Grandsphere staat op het PPE-platform (Premium Platform Electric) en is 5,35 meter lang, 2,00 meter breed en 1,39 meter hoog. Zijn wielbasis van 3,19 meter is langer dan die van een Audi A8 L. Het batterijpakket van de elektrische limousine ligt laag onder het inzittendencompartiment. De Grandsphere heeft twee elektromotoren (één voor en één achter) met een gecombineerd vermogen van 722 pk en 960 Nm koppel. Met zijn 120 kWh-batterij komt hij ongeveer 750 kilometer ver. Audi heeft de Grandsphere uitgerust met de 800 Volt-techniek van de Audi E-Tron GT. Hij kan laden met een snelheid van 270 kW.