Lotus komt met elektrische suv! Zoals Colin Chapman al zei: 'Simplify, then add weight'

Lotus staat bol van de ambitie. Het kleine sportwagenmerk werd in 2017 overgenomen door het Chinese megaconcern Geely en sindsdien klotst het geld er tegen de plinten. Geely - dat ook eigenaar is van Volvo en Polestar - wil van Lotus een (luxe)merk van betekenis maken. En de eerste tekenen zijn goed. Lotus maakt indruk met de 2000 pk sterke, volledig elektrische Evija en de in juli onthulde opvolger van de Elise en Evora: de Lotus Emira.

Lotus introduceert grote elektrische suv in X5-klasse

Maar er komt meer. Deze week ging de eerste schop in de grond voor de bouw van een Lotus-technologiecentrum in Wuhan, China (inderdaad, de stad waar de uitbraak van het coronavirus begon). Tijdens de ceremonie kondigde Lotus aan dat er in de komende vijf jaar vier nieuwe modellen komen, allemaal elektrisch. De eerste wordt al in 2022 onthuld en is een grote suv in het segment van de BMW X5 en Volvo XC90. Hij gaat intern door het leven als de Lotus Type 132.

Nóg een suv, maar ook een vierdeurs coupé van Lotus

Daarna volgen een vierdeurs coupé in het segment van de Audi A7 / Mercedes CLS (Lotus Type 133, 2023), een middelgrote suv die vergelijkbaar is met de Audi Q5 en BMW X3 (Lotus Type 134, 2025), en een elektrische sportwagen (Lotus Type 135, 2026). De recent geïntroduceerde Lotus Emira wordt dus de allerlaatste Lotus ooit met een verbrandingsmotor. Kopers hebben de keuze uit een viercilinder turbomotor van Mercedes-AMG en een V6 met compressor van Toyota.