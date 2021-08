Liggen er kiezels op jouw oprijlaan? Dan is de Mercedes C-Klasse All-Terrain voor jou

Wij moesten trouwens even goed kijken welke Mercedes het nou is: een E-Klasse of een C-Klasse. Ze lijken op elkaar. Maar een Mercedes E-Klasse All-Terrain is er al. Die concurreert met de Audi A6 Allroad en Volvo V90 Cross Country. Deze Mercedes C-Klasse All-Terrain kruipt in het segment waarop de Audi A4 Allroad en Volvo V60 Cross Country actief zijn.

Mercedes C-Klasse All-Terrain met vierwielaandrijving en meer grondspeling

Maar wat krijg je dan als je opteert voor de All-Terrain in plaats van de Estate? Ten eerste standaard vierwielaandrijving. Ten tweede twee nieuwe rijmodi (Offroad en Offroad+). En ten derde de gebruikelijke softroaderaankleding met zwart plastic op en aan de carrosserie. In vergelijking met een Mercedes E-Klasse Estate staat de All-Terrain 4 centimeter hoger op zijn wielen. Of het model naar Nederland komt, is nog niet bekend.