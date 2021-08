Word je hebberig van de nieuwe Nissan Z? Dan heb je pech

De Z-modellijn gaat terug tot de jaren zestig, toen de Fairlady Z (in Europa beter bekend als Datsun 240Z, 260Z en 280Z) op de markt kwam met een zes-in-lijn en achterwielaandrijving. Het model werd opgevolgd door de Nissan 280ZX (1978), 300ZX (1983) en 300ZX (1989). Tussen 1997 en 2002 leverde Nissan geen Z. Pas na de gedeeltelijke overname door Renault kwam de Nissan 350Z op de markt, ook als cabriolet.

Voorganger van Nissan Z al een tijdje niet meer in Nederland

De zesde generatie Z - de Nissan 370Z - wordt al een tijdje niet meer in Nederland verkocht. Door zijn atmosferische 3,7-liter V6 stoot hij te veel CO2 uit, wat hem op een fikse BPM-boete komt te staan. En dat is waarschijnlijk precies de reden dat de Nissan Z niet naar Europa komt. Hij zal last krijgen van de Europese emissie-eisen en komt bovendien toch in een zwakke sportwagenmarkt terecht.

Nissan Z lijkt als twee druppels water op studiemodel

En dat is jammer, want de Nissan Z is een aantrekkelijke auto geworden, die als twee druppels water op het studiemodel uit 2020 lijkt. Hij wordt aangedreven door een 3,0-liter twinturbo V6 met 405 pk en 475 Nm. Schakelen kun je zelf doen - met een zesbak - of overlaten aan een negentraps automaat. Launch control en een mechanisch sperdifferentieel krijg je alleen op de Performance-versie van de Nissan Z.