Column - Waarom staat zelfs een Renault Scénic tegenwoordig op 20-inch wielen?

Laurens van den Acker - de Nederlandse designdirecteur van Renault - wilde de midi-mpv destijds van zijn suffe imago afhelpen, en die enorme lichtmetalen jetsers waren daarvoor hét instrument. Dat de interieurruimte van de Scénic een omgekeerd evenredige groei doormaakte, bleek van secundair belang. Een schoolvoorbeeld van vorm voor functie; hoezo ‘multi purpose vehicle’?

In de jaren tachtig was 13 inch de standaardmaat

En het gaat maar door; zeker bij elektrische auto’s. Veel middelgrote EV’s staan op minimaal 19 inch, maar leaserijders vinken gretig de optionele 20- en 21-inch wielen aan. Die reuzengroei is hard gegaan. In de jaren zeventig en tachtig was 13 inch nog zo’n beetje de standaardmaat. Saab was een buitenbeentje, door standaard 15-inch wielen te monteren.

Lichtmetalen wielen heetten toen nog 'sportvelgen'

Lichtmetalen wielen kwam zelden voor en heetten nog ‘sportvelgen’. Die werden meestal gecombineerd met extra lage 70-seriebanden, waarbij de hoogte 70 procent van de breedte bedroeg, in plaats van de gebruikelijke 80 procent. Rondom de extreme wielen van tegenwoordig liggen vaak 40- of 35-seriebanden ...

'Ze zijn gek geworden bij de fabriek!'

De grotewielengekte begon eind jaren 90. Destijds werkte ik bij een auto-importeur en ik kan me nog de hoofdschuddende collega herinneren die net het nieuwe topmodel had proefgereden. “Ze zijn gek geworden bij de fabriek. Hij staat op 18-inch wielen - met die platte banden is er niks meer over van het veercomfort!” Blijkbaar vond hij de toegenomen stuurprecisie, de verbeterde grip en de kortere remweg op een droog wegdek minder belangrijk. Al was daar bij een auto met 360 pk best iets voor te zeggen.