Op de Dubai Motor Show kijkt niemand op van wild bespoilerde supercars met vlammende uitlaten. Maar de Devel Sixteen deed in 2013 zelfs de doorgewinterde Arabieren versteld staan. Het studiemodel beloofde een topsnelheid van 560 km/h en een acceleratie van stilstand naar 100 km/h in iets van 1,5 seconde. In 2017 toonde Devel - wat kennelijk staat voor Defining Extreme Vehicles Car Industry - het productiemodel van de Sixteen. En toen bleef het stil ...

Devel Sixteen geeft (zwak) teken van leven

Zoals wij het begrijpen zijn er bij Devel een paar belangrijke mensen vertrokken en had de Sixteen last van ernstige koelingsproblemen en aerodynamische issues. Deze week kwam er echter weer een teken van leven. Er verscheen een filmpje, waarin de Sixteen op een Italiaans circuit wat testrondjes maakt. Volgens Devel zijn er vooralsnog geen turbo's op de V16 gemonteerd. Wat dat doet met het vermogen van de Sixteen, weten we niet.

Heeft alle kenmerken van vaporware

De auto rijdt, het testwerk is begonnen. Waarom zijn we dan toch zo negatief over de kansen van de Devel Sixteen? Omdat het model alle kenmerken van een stuk vaporware heeft. Er worden ieder jaar tientallen nieuwe supersportwagens aangekondigd, maar slechts een fractie daarvan bereikt het productiestadium (of soms helemaal geen een).

De Sixteen is een 5000 pk sterke dinosaurus

De Devel Sixteen is een dinosaurus. Je hebt tegenwoordig geen 12,3 liter V16 met vier turbo's nodig om monsterlijke vermogens te bereiken. Kijk maar naar de elektrische Rimac Nevera en Lotus Evija. Bovendien zijn steenrijke liefhebbers niet gek. Als je kunt kiezen tussen de Devel Sixteen en de Aston Martin Valkyrie - die allebei meer dan 2 miljoen euro kosten - dan ga je niet voor die eerste.

Komt van uitstel toch afstel? Waarschijnlijk wel

Je ziet het probleem al bij TVR, dat in 2017 de nieuwe Griffith onthulde en twee jaar later zelfs een auto bij importeur Louwman Exclusive neerzette. Inmiddels is het akelig stil bij TVR, dat door financiële problemen de bouw van zijn sportwagen steeds verder heeft moeten uitstellen (komt er afstel?). Dat wekt bij potentiële klanten natuurlijk geen vertrouwen. Zoals de lange periodes van geen nieuws dat bij Devel ook niet doen.