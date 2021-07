De nieuwe Audi RS 3 Sportback en RS 3 Limousine komen niet in aanmerking voor een aantrekkelijke bijtellingskorting. Sterker nog: als straks de definitieve prijzen van het RS-tweetal bekend gemaakt worden, zul je zien dat er een heel pijnlijke CO2-straf naar de rekening van Vadertje Staat overgemaakt moet worden. Wat wil je ook, met een 'ouderwetse' 2,5-liter vijfcilinder turbomotor die maar liefst 400 pk en 500 Nm levert. Reken er maar niet op dat die gaat bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Uitgesloten!

Audi RS 3 zet een grote bek op

De prestatiecijfers die Audi opgeeft voor de nieuwe RS 3 Sportback en RS 3 Limousine, liegen er dan ook niet om: van 0 naar 100 km/h in 3,8 seconden, een topsnelheid die desnoods naar 290 km/h kan worden opgeschroefd ... Het is wel duidelijk dat Audi met deze twee snelle krachtpatsers wil laten zien wie er de baas is. Hoewel de Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ met 425 pk nóg meer power onder de motorkap heeft, maakt de Audi RS 3 gehakt van de snelle A-klasse met zijn prestaties. De AMG bereikt namelijk pas na 3,9 tellen de honderd (een tiende seconde langzamer, gáááp!) en op top houdt het al op bij 270 km/h.

Herinneringen aan de Audi Quattro

Al dat vermogen en koppel wordt vrijgegeven onder begeleiding van de onmiskenbare ritmische roffel van Audi's geweldige vijfcilinder. Een geluid dat direct beelden op het netvlies projecteert van de legendarische Audi Quattro, die in de jaren 80 letterlijk én figuurlijk tot grote hoogten reikte in het WK Rally's. Vanzelfsprekend heeft de nieuwe Audi RS 3 zijn haastige spoed voor een belangrijk deel te danken aan zijn Quattro-techniek. Daar is de zogenaamde Torque Splitter aan toegevoegd, een elektronisch aangestuurd differentieel dat met behulp van platenkoppelingen de verdeling van het vermogen over de achterwielen regelt. Het systeem moet eraan bijdragen dat de RS 3 een minimum neiging tot onderstuur heeft.

RS-interieur toegespitst op sportiviteit

Vanzelfsprekend laten de RS 3 Sportback en de RS 3 Limousine weinig aan de fantasie over als het gaat om uiterlijk vertoon. De wielkuipen aan de voorzijde zijn verder uitgeklopt, de bumperpartijen lijken haast uit hun voegen te barsten van de spierkracht, de koelroosters in de neus zijn veel groter en Audi's kenmerkende singleframe-grille heeft een minder fijnmazige honingraatstructuur. Nieuw zijn de matrix-ledkoplampen, waarin 'RS 3' of een geblokte finishvlag worden geprojecteerd. De RS 3 wordt standaard geleverd met 19-inch wielen.

Ook de cockpit van de RS 3 is toegespitst op sportiviteit. In de head-up display kun je zien wanneer je aan het einde van het toerenbereik de volgende versnelling in moet schakelen, de digitale Virtual Cockpit heeft een specifiek RS-display, in de centrale monitor is onder meer te zien hoeveel G-krachten je in bochten opbouwt en op het afgeplatte sportstuur zit een RS-button waarmee je het RS Performance of RS Individual programma activeert.

Eerste exemplaren in oktober op de weg

RS-adepten kunnen begin augustus de deur van de Audi-dealer platlopen om een nieuwe Audi RS 3 Sportback of Limousine te bestellen. Dan worden ook de prijzen van beide varianten bekendgemaakt. De eerste exemplaren krijgen naar verwachting in oktober hun kenteken opgeschroefd.