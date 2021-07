Wil je een elektrische Opel Astra (2022)? Jammer joh!

De Opel Astra was ooit de onbetwiste nummer 1 in de Nederlandse autoverkopen. Neem het jaar 1999, toen er 40.399 werden verkocht. In de loop der jaren werden dat er flink minder: in 2020 bijvoorbeeld nog maar 3410.

Zou de nieuwe Astra daar wat aan kunnen doen? Opel was nooit zo van de uiterlijke uitspattingen, maar heeft de smaak inmiddels te pakken. De Opel Mokka was de eerste Opel het nieuwe design, nu volgt de Astra. Opel Vizor, heet het familiegezicht dat is geïnspireerd op de eerste Opel Manta. De lengte bleef nagenoeg gelijk, de Astra groeide met slechts 4 millimeter. De wielbasis werd wel wat langer: 13 millimeter.



Astra als plug-in hybride

Een elektrische Opel Astra komt er dus niet, wat niet heel verrassend is. Ook de nieuwe Peugeot 308 wordt niet volledig elektrisch en beide auto’s delen hetzelfde onderstel (EMP2-platform). Wel komt de op de markt Astra als plug-in hybride (180 of 225 pk). Verder vertelt Opel slechts dat er ook ‘gewone’ benzine- en dieselversies komen, naar keuze met zesbak of achttraps automaat. De 1.2 Turbo met 110 pk is de basismotor.

Binnenin beseft Opel, in tegenstelling tot de Volkswagen-merken, gelukkig dat fysieke knoppen onontbeerlijk zijn voor een logische bediening. Het instrumentarium is wél volledig digitaal. Twee 10-inch beeldschermen vormen een geheel met de ventilatieroosters. Dankzij een laag die opwaartse reflecties in de voorruit voorkomt, was een afdekkap voor het instrumentenpaneel niet nodig. Aan de identieke knoppen op de middentunnel zie je dat de Astra en de Peugeot 308 veel onderdelen delen.



Stoelen en lichten

Opel is altijd trots op twee dingen: zijn intelligente verlichting en zijn ergonomische stoelen. Ook bij de Astra is Opel weer stolz. De verlichting heet voluit adaptieve Intelli-Lux LED Pixel Matrix-verlichting. Spreek dat maar eens in één keer vloeiend uit. De koplampen bestaan uit 168 led-elementen.

De ergonomische stoelen hebben een goedkeuringsstempel gekregen van de AGR: Aktion Gesunder Rücken. En als er in Duitsland een stempel op staat, telt het pas écht …



Astra en veiligheid

Opel heeft de Astra voorzien van de gangbare veiligheidssystemen van 2022: adaptieve cruisecontrol met stop & go-functie, waarbij de snelheid in bochten automatisch wordt aangepast en je kunt filerijden zonder zelf iets te hoeven doen. Verder heeft de Astra verkeersbordherkenning, een spoorassistent die je in het midden van de rijbaan houdt en een 360-gradencamera.



Opel Astra te koop in 2022

Wie benieuwd is naar de nieuwe Opel Astra, moet geduld hebben tot 2022. Pas dan komt-ie op de markt en worden de prijzen bekend gemaakt. De orderboeken worden wel eind dit jaar geopend. Dan zal ook meer nieuws bekend zijn over de Astra stationwagon.



Krijgt de Opel Astra, net als de Peugeot 308, schaamteloze wieldoppen? En wat voert Opel verder nog allemaal in zijn schild? Schrijf je gratis in voor onze nieuwsbrief en je mist geen nieuwtje meer!