Zo steelt de nieuwe BMW 2-serie Coupé het hart van de diehard BMW-fans

Na de komst van de voorwielaangedreven 1-serie in 2019, zagen veel liefhebbers de toekomst van de BMW 2-serie Coupé somber in. Het lag immers voor de hand dat deze sportieve modelvariant net als die 1-serie, de 2-serie Tourer én de 2-serie Gran Coupé zijn pk's ook via de voorwielen naar het wegdek zou sturen. Maar niets is minder waar!

Nieuwe 2-serie Coupé krijgt 'gewoon' achterwielaandrijving



BMW heeft ervoor gekozen om de nieuwe 2-serie Coupé op een aangepaste versie van het 4-serie-platform te zetten. Dit betekent dat-ie net als de BMW 4-serie 'gewoon' achterwielaandrijving heeft, en een in lengterichting geplaatste motor. Dat de 2-serie níét de enorme opengesperde neusgaten van de 4-serie erft, daarmee kunnen wij prima leven. Denk nu niet dat de 2-serie Coupé het frontje van een muurbloempje heeft. Zeker de topversie imponeert met een opvallend dik aangezette bumper, met enorme, driehoekige luchtinlaten op de hoeken.

Klassieke coupé-looks



Hoewel er geen plaatwerkdeel gelijk is gebleven, is de nieuwe BMW 2-serie Coupé nog heel herkenbaar. Wij kunnen vooral de relatief lange motorkap en de met 2 cm verlaagde daklijn waarderen. Daardoor staat het klassieke coupé-ontwerp nóg rechter overeind dan voorheen.



De nieuwe 2-serie Coupé oogt vrij compact. Dat is schijn, want met een lengte van 4,54 meter is-ie 11 centimeter langer dan zijn voorganger. Ook is-ie bijna 25 cm langer dan de 1-serie. In de breedte (1,84 m) is de coupé 6 centimeter gegroeid. De afstand tussen de voor- en achteras is 5,1 cm toegenomen - goed nieuws voor de achterpassagiers. De achterlichten doen niet mee met de groeistuipen van de carrosserie: die zijn zelfs duidelijk gekrompen.



Géén driecilinders in nieuwe 2-serie Coupé



Ook over de motortechniek kunnen de fans opgelucht ademhalen: de 2-serie Coupé blijft ook met een zescilinder lijnmotor leverbaar en er komt géén driecilinder. Viercilinder motoren zijn echter onvermijdelijk. Onder de kap van de instapper van de reeks, de 220i, ligt een kakelvers exemplaar, met een vermogen van 184 pk en een koppel van 300 Nm. Daarmee sprint de nieuweling in 7,5 seconde naar 100 km/h.



Ook als diesel



Over een jaar wordt de 230i Coupé leverbaar, die een 245 pk sterke versie van de nieuwe motor onder de kap heeft. Een beetje tegen de verwachting in, neemt BMW ook een dieselversie van de 2-serie Coupé in het leveringsprogramma op. Deze 220d Coupé is voorzien van mild hybrid-techniek en levert 190 pk en 400 Nm. Op de honderdsprint (6,9 s) verslaat de diesel zijn meest bescheiden benzinebroer met ruim een halve seconde. Zowel de benzinevarianten als de diesel hebben standaard een achttraps Steptronic-automaat aan boord.



Topversie met 374 pk



Mede dankzij een sterk toegenomen torsiestijfheid, flink gegroeide spoorbreedtes en een ideale gewichtsverdeling (50:50) belooft de compacte coupé een genoeglijk weggedrag. Het voorlopige klapstuk van de reeks is de M240i xDrive (paarse auto op de foto's). Die heeft dezelfde fijne zes-in-lijn aan boord als de BMW M340i, met 374 pk en 500 Nm. Daarmee lanceer je de blitse coupé in 4,3 tellen naar 100 km/h. Desgewenst letterlijk, want de sportversie van de Steptronic-automaat is voorzien van launch control. Binnenin is de 2-serie Coupé een echte BMW, met strakke lijnen en een op de bestuurder gericht dashboard. BMW doet niet mee met de mode van de afgeplatte sturen. Zelfs de M240i xDrive heeft gewoon een volledig rond exemplaar.

Prijzen nieuwe BMW 2-serie Coupé



Waar BMW in ons aller belang wel in meegaat, is de veiligheidswedloop; je kunt bijna geen elektronische assistent bedenken, of hij is wel leverbaar. Al dan niet tegen meerprijs. Over prijzen gesproken: ook die heeft BMW al medegedeeld. Je kunt de nieuwe 2-serie Coupé zelfs al bestellen!



220i Coupé: 47.645 euro

220d Coupé: 50.122 euro



M240i xDrive Coupé: 75.336 euro





Na bestelling moet je nog wel even op je fraaie bolide wachten. De eerste klanten kunnen hun nieuwe BMW 2-serie Coupé pas begin 2022 in ontvangst nemen. Maar ja, hij komt dan ook van ver. Net als de BMW 3-serie, wordt de nieuwe 2-serie Coupé in Mexico gebouwd.