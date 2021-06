Hier rijdt - vermomd als Renault - de volledig elektrische Volkswagen ID. Buzz

De Volkswagen ID. Buzz werd begin 2017 onthuld op de autoshow van Detroit. Volkswagen had nog geen besluit genomen over de precieze naamgeving van zijn elektrische modellen en spelde de naam van de stekkerbus toen als I.D. Buzz. Volgend jaar is het zover, dan gaat de ID. Buzz eindelijk in productie: als grote mpv én in de door ons gespotte Cargo-variant.

Volkswagen ID.Buzz vermomd als Volkswagen Transporter T6

Met zijn uiterlijk grijpt de mpv / bestelbus terug op de eerste Volkswagen Transporter uit de jaren vijftig. Door de camouflage die er nog op zit, kun je zien dat het design wel wat is afgezwakt ten opzichte van het studiemodel van vier jaar geleden. Volkswagen heeft de ID. Buzz geprobeerd te camoufleren met een Renault-grille en grote nepkoplampen. Eronder zitten de geknepen exemplaren van de concept car.



ID. Buzz met 111 kWh-batterij en WLTP-actieradius van 550 kilometer

Volkswagen heeft bevestigd dat de ID. Buzz er in een aantal uitvoeringen komt, met een maximale batterijcapaciteit van 111 kWh. Daarmee moet een WLTP-actieradius van maximaal 550 kilometer mogelijk zijn. Voor de aandrijving zorgt één elektromotor met een vermogen van 204 pk. Er komt ook een versie met twee elektromotoren op de markt.