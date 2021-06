Elektrische Cupra Born is 800 euro duurder dan Volkswagen ID.3

Je kunt de Cupra Born vergelijken met de 204 pk-variant van de Volkswagen ID.3 Pro. Beide hebben een 58 kWh-accupakket, kunnen snelladen met 120 kW en komen tot een WLTP-actieradius van maximaal 420 kilometer. De ID.3 Pro met 204 pk is er vanaf 37.190 euro. Voor de Born vraagt Cupra 800 euro meer: 37.990 euro voor de Cupra Born Business One. Hoger op de ladder staan de Adrenaline One (40.990 euro), Performance One (43.990 euro) en Copper Edition One (46.990 euro).

Cupra Born met Performance-optie in 2022

De Cupra Born zou het sportieve broertje van de Volkswagen ID.3 moeten zijn, maar in hoeverre de modellen verschillen, is niet meteen duidelijk. Volgens Cupra heeft de Born een sportonderstel, standaard kuipstoelen en een multifunctioneel sportstuur. In 2022 komen er versies met 45 en 77 kWh-batterij (net als de ID.3 dus), een 150 pk leverende elektromotor, en een Performance-optie, die de elektromotor met 204 pk kortstondig een boost kan geven naar 231 pk.

Alleen dit jaar de Cupra Born als One-uitvoering

Cupra introduceert de Born in de gelimiteerde One-uitvoering. De Business One heeft standaard onder meer 18-inch wielen, led-verlichting rondom, een virtual cockpit, een navigatiesysteem met 12-inch touchscreen, verwarmbare stoelen en stuurwiel, een achteruitrijcamera, parkeersensoren en Predictive Adaptive Cruise Control. Cupra levert de Born nog dit jaar af in Nederland. Zo kunnen leaserijders nog profiteren van 12 procent bijtelling.

Prijzen Cupra Born