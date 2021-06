De redder van Volvo viert dertigste verjaardag

Halverwege de jaren tachtig kampt Volvo met sterk dalende verkoopcijfers. De 700-serie is nog niet eens zo lang op de markt, maar eigenlijk is het model al verouderd. Het rechtlijnige ontwerp borduurt eigenlijk nog voort op de Volvo 140 uit de jaren 60.



Traditionele techniek

Technisch zijn de Volvo’s 240, 740 en 760 eveneens uit traditioneel hout gesneden. In lengte geplaatste motoren worden gecombineerd met achterwielaandrijving en een simpele starre achteras. Klanten vragen om dynamischer rijdende auto’s met zuiniger motoren en een moderner design. Fusieplannen met Saab en Renault lopen op niets uit en Volvo belandt in een diepe crisis.



Voorwielaangedreven Volvo’s

Onder de noemer Project Galaxy wordt met vallen en opstaan gewerkt aan een opvolger van de 240. De compacte, voorwielaangedreven Volvo’s uit Nederland (440, 460 en 480) zijn het eerste resultaat. Op een aantal markten doen ze het goed, maar ze kunnen de wereldwijde teruggang van Volvo onvoldoende compenseren. Bovendien zijn het geen volwaardige alternatieven voor de grote Zweedse modellen.



Volvo 850 als redder van Volvo

In juni 1991 wordt de 850 GLT gepresenteerd. De 850 is in feite het slotdeel van Project Galaxy en hij moet het verlossende antwoord geven op al Volvo’s problemen. De reacties op het uiterlijk zijn lauw. Weliswaar heeft de 850 iets rondere hoeken dan de 700- en 900-serie, maar de baksteenvorm is nog steeds aanwezig.



Technische vernieuwingen Volvo 850

Volvo snoert critici de mond met tal van technische vernieuwingen. De Volvo 850 heeft niet alleen voorwielaandrijving, maar ook de eerste dwarsgeplaatste vijfcilinder lijnmotor ooit. En hij heeft ook nog multikleppentechniek. De starre achteras heeft plaats gemaakt voor een gepatenteerde semi-onafhankelijke achteras (Delta-link). Typische Volvo-veiligheidsitems zijn een systeem dat zijdelingse botskrachten absorbeert (SIPS), automatische gordelhoogteverstelling en drie driepuntsgordels achterin. Optioneel is er zelfs een geïntegreerd kinderzitje leverbaar. Tevens monteert Volvo standaard ABS op de 850, wat in die tijd verre vanzelfsprekend is.

Positief ontvangen

De internationale pers reageert positief en concludeert dat de 850 stukken dynamischer en lichtvoetiger rijdt dan zijn voorgangers. Daarnaast krijgen autoliefhebbers kippenvel van de schorre motorroffel. Dat de 850 ondanks zijn compactere buitenmaten ruimer blijkt dan de 940, is een belangrijk praktisch voordeel. Net als het lagere benzineverbruik.



Alleen vijfcilinders

Gedurende zijn zesjarige carrière is de 850 uitsluitend geleverd met vijfcilinder motoren, met diverse cilinderinhouden en vermogens van 126 tot 250 pk. De enig leverbare dieselmotor is afkomstig van Audi. Het is een doorontwikkelde versie van de allereerste (vijfcilinder) TDI-motor, met een inhoud van 2,5 liter en een vermogen van 140 pk.



Volvo 850 Estate en zijairbags

In het najaar van 1993 debuteert de 850 Estate, die opvalt door z’n bijna kaarsrechte achterkant, met lange, verticaal geplaatste achterlichten. In 1995 breidt Volvo de veiligheidsuitrusting van de 850 uit met zijairbags in de voorstoelen, een wereldprimeur.

Jan Lammers racet in 850 Estate

Om zijn nieuwe, dynamische stationwagon aan de man te brengen, zet Volvo een ongebruikelijk marketinginstrument in. In het Britse toerwagen­kampioenschap (BTTC) van 1994 komen twee 850’s Estate aan de start, waarvan Jan Lammers er eentje bestuurt. Het is de gedroomde promotie voor het snelle topmodel, de T-5 R met 241 pk. Volvo bouwt aanvankelijk slechts 2500 T-5 R’s (sedan en Estate), in de opvallende kleur Cream Yellow. Na deze ‘vlapakken’ volgt een tweede serie van 2500 T-5 R’s, maar dan in het donkergroen metallic. De kers op de taart presenteert Volvo in 1996, in de vorm van de 850 R, met een vermogen van 250 pk. Tussendoor ziet de 850 2.5 T Estate AWD het levenslicht, de eerste Volvo met vierwielaandrijving. Deze versie is in Nederland nooit geleverd.



Volvo 850 opgevolgd door S70 en V70

Wereldwijd tekenen tussen 1991 en 1996 zo’n 716.000 mensen een verkoopcontract voor de 850. In Nederland zijn dat er ruim 17.500. In 1997 maakt de 850 plaats voor de S70/V70, in feite een gefacelifte 850 met een rondere neus, een gemoderniseerd interieur en fijngeslepen techniek.