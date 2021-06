Verrassing! Lancia krijgt nieuwe modellen en komt terug naar Europa

Oké, oké, strikt genomen bevindt Lancia zich al in Europa. Het merk wordt alleen nog geleverd in Italië, waar het enige model de tien jaar oude Ypsilon is. Maar moederbedrijf Stellantis heeft besloten om werk te steken in Lancia. Er is een nieuwe designer en er komen nieuwe modellen aan, die ook in de rest van Europa op de markt komen.