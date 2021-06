Wat kosten all season-banden en wat bespaar je door vierseizoenenbanden te kopen?

Goede zomerbanden presteren uitstekend op droog en nat wegdek. Maar ook tussen zomerbanden kunnen de verschillen groot zijn. Dat bleek ook weer uit de zomerbandentest in het meinummer van Auto Review. Zo stond de testauto met de winnende Goodyear Eagle F1 Asymmetrics op nat wegdek vanaf 100 km/h bijna 9 meter eerder stil dan de slechtst presterende banden op dit onderdeel. Winterbanden komen vooral goed uit de verf bij vorst, op ijs en sneeuw. Maar ja, je gaat natuurlijk niet elke keer dat het weer verandert van banden wisselen.



All season banden zijn de gulden middenweg



Daarom heeft Goodyear in 1977 de vierseizoenenband uitgevonden. Destijds boden die al een aardig compromis tussen zomer- en winterbanden, inmiddels zijn de gebruikte technieken en materialen zo veel beter geworden, dat je all season banden rustig als de gulden middenweg kunt bestempelen. Zeker in een wispelturig klimaat als het onze.



Kosten besparen met vierseizoenenbanden



Door te kiezen voor all season banden, bezorg je jezelf een stukje gemak. En - ook niet onbelangrijk - je kunt besparen op de autokosten. Je hoeft bijvoorbeeld geen extra set winterwielen te kopen. Zeker als je er 's winters ook knap bij wilt rijden op lichtmetalen wielen, kan dat serieus geld schelen. Bovendien hoef je niet te betalen voor een bandenhotel dat je zomer- of winterrubber op een verantwoorde manier opslaat.

Gunstig verbruik door lage rolweerstand



Ook met hun producteigenschappen kunnen vierseizoenenbanden gunstig zijn voor de portemonnee. In 2020 was Goodyear de eerste fabrikant die een all season band leverde die een optimale grip combineerde met het zuinige A-label. Om die lage rolweerstand te bereiken, maakte Goodyear gebruik van de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van loopvlakpatronen en nieuwe rubbersamenstellingen.



Die nieuwe techniek kan flink schelen in het verbruik. Zo kan een auto die op banden met G-label rijdt, wel 8 procent onzuiniger zijn dan een auto op Goodyears Vector met het A-label. Dat kan het verschil zijn tussen 1 op 14 en ruim 1 op 13. Zeker bij de huidige brandstofprijzen is dat geen overbodige luxe.



Autofabrikanten zijn eveneens gebaat bij een zo laag mogelijk verbruik van hun modellen, daarom kiezen onder meer Peugeot, Citroën, DS Automobiles en Fiat graag Goodyear Vector-banden voor de eerste montage in de fabriek.



* Bovenstaande actie geldt nog tot 21 juni.