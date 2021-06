4 redenen om de Nissan Qashqai zelf te gaan bekijken bij de dealer

De Nissan Qashqai heeft een trouwe schare fans. Nu de nieuwe Qashqai in de showroom staat, kan elke liefhebber zelf ervaren wat hij ervan vindt. Een auto in het echt bekijken is natuurlijk spannender dan via de configurator op je computerscherm. We lichten vier hoogtepunten uit.

1. Laat het nieuwe design van de Qashqai op je inwerken

Wat doe je als automerk wanneer je een opvolger moet bedenken voor de meest succesvolle Nissan? Kies je voor een radicaal nieuwe koers of borduur je voort op het design dat al zo in de smaak viel? Nissan koos voor het laatste. Al zie je als je beter kijkt toch grote verschillen. De grille en het logo van de Nissan Qashqai werden sinds 2007 telkens een beetje groter. Inmiddels hebben beide formaat XXL.

Vernieuwing zit hem in details. Bijvoorbeeld in het woord Qashqai, dat in kapitalen op de achterklep geschreven staat, maar ook heel subtiel bij de koplampen. Deze boemerangvormige koplampen zijn zelf ook al een nadere inspectie waard, net als de vouw die van het onderste deel van de ‘boemerang’ over de flank van de auto doorloopt tot de achterlichten.

Auto-ontwerpers willen het liefst zo groot mogelijke velgen: dat staat het mooist. Matthew Weaver, die ook de eerste en de tweede Qashqai al tekende, mocht tot 20 inch gaan. Bij de vorige Qashqai was 19 inch het maximaal haalbare.



2. Ervaar de ruimte van de nieuwe Qashqai

De nieuwe Qashqai lijkt, in vergelijking met zijn voorganger, wel naar de sportschool te zijn geweest. Toch is hij nauwelijks groter. De derde generatie is 35 mm langer dan voorheen. Ook in de hoogte en de breedte zijn de verschillen klein: de Qashqai is 10 mm hoger en 32 mm breder. De wielbasis is opgerekt met amper twee centimeter. Maar de ruimte is efficiënter gebruikt: achterpassagiers hebben bijna 3 centimeter meer beenruimte dan in de tweede generatie. Bovendien kun je in de bagageruimte nu ruim 504 liter kwijt; 74 liter meer dan voorheen. Klap je de achterbank neer, dan ontstaat een laadruimte van 1447 liter.



3. Ontdek Japanse details op de gekste plekken

De Nissan Qashqai is een mix van Europees en Japans vakmanschap. Om auto’s te bouwen die de Europese consument mooi vindt, werd in Londen een designcentrum geopend. De oorspronkelijke Qashqai was de eerste auto die daar werd getekend. Ook de nieuwe Qashqai komt met liefs uit Londen.

Het uiterlijk is dus op de Europese klanten gericht, maar de neiging naar perfectie is juist typisch Japans. Als je in een nieuwe auto met alles erop en eraan stapt, wil je in de watten worden gelegd. En laat dat nu iets zijn waar Japanners beroemd om zijn. Het Japanse vakmanschap van Nissan is ook in de Qashqai terug te zien. Als je op de massagestoelen met leer gaat zitten, moet je weten dat het 25 dagen vergt om deze bekleding te maken. Daarna kost het nog meer dan 60 minuten om het 3D-stiksel met diamantdesign aan te brengen. Moet je bijkomen van deze informatie, zet dan de massagefunctie van de stoelen aan. Je kunt kiezen uit drie massageprogramma’s (Tekna+-versie).



Nóg zo’n Japans geintje: luister naar het geluid van de gordelverklikker en de richtingaanwijzers. Denk niet dat deze random zijn gekozen. Nee, ze werden ontwikkeld in samenwerking met de Japanse videogameontwikkelaar Bandai Namco. De makers van Pac-Man. Dat moet een harmonieus, rustgevend geluid opleveren. Zeker even luisteren, dus!

4. Probeer de slimme oplossingen

De nieuwe Qashqai is helemaal ingericht op smartphonegebruik. De auto beschikt over wifi voor maximaal zeven telefoons, tablets of laptops. Ook achterin zitten usb-poorten. Bijna alle versies van de Qashqai kunnen worden uitgerust met de mogelijkheid om draadloos je telefoon op te laden.



Het navigatiescherm van 9 inch is geschikt voor Android Auto en (ook draadloos) voor Apple CarPlay. Luister je tijdens het rijden graag naar je favoriete muziek, probeer dan het Bose-geluidssysteem met tien luidsprekers en een subwoofer in de bagageruimte. Het geluid harder zetten hoeft niet via ingewikkelde touchscreens, maar kan gewoon met een knop op het dashboard.

Dankzij het 10,8-inch head-up display (ruim 27 cm) wordt, als je je laat verleiden tot een proefrit, de belangrijkste informatie (snelheid, navigatie) in de voorruit voor je neus geprojecteerd. Zo houd je je aandacht volledig op de weg. Je kijkt trouwens naar een primeur: dit is de eerste Qashqai met een head-up display.



De achterklep is te openen met een voetbeweging. Handig als je je handen vol hebt met boodschappen of met groenafval dat je naar de gemeentewerf wilt brengen. Over groen gesproken: elke Qashqai heeft mild hybrid-techniek voor iets meer kracht en souplesse en een fractie lager verbruik. Hoe beviel dat tijdens de testrit?

De Nissan Qashqai staat nu in de showroom. De vanafprijs is 33.540 euro (140 pk, handgeschakeld, Visia-uitvoering) en een Qashqai met automaat kost 39.940 euro (158 pk).