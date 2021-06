Zo ziet de nieuwe Opel Astra eruit

Opel borduurt met de nieuwe Astra consequent voort op de nieuwe Vizor-neus, die is geïnspireerd op de Opel Manta A uit de jaren zeventig. Die zagen we eerder al bij de nieuwe Opel Mokka en de gefacelifte Crossland. We verwachten echter dat het dynamische front beter tot zijn recht komt bij een traditionele hatchback of stationwagon als de Astra dan bij de eerder gepresenteerde suv's. Ook om die reden zijn we erg benieuwd naar beeldmateriaal waarop de auto in zijn geheel te zien is.

Opel Astra volgt de laatste mode

Over de achterkant van de nieuwe Opel Astra heerst nog grote onzekerheid. Het enige wat we weten, is dat de modelnaam met kapitalen over de gehele breedte wordt uitgeschreven. Dat is niks nieuws. Sterker nog, dat is bij bijna alle merken de heersende mode.

Ook bij het interieurontwerp volgt de Astra de Mokka. Op de plaagfoto's zien we het bij dat model geïntroduceerde Pure Panel. Dat is Rüsselsheims voor een wagenbreed instrumentarium met twee in elkaar overlopende digitale schermen.



Niewe Astra is een broertje van de Peugeot 308

Net als zijn kersverse Stellantis-broeders, de DS 4 en de Peugeot 308, staat de nieuwe Astra op het nieuwe EMP2-platform van het concern. Naar verwachting wordt de Astra L dan ook leverbaar als plug-in hybride, waarbij een 1,6-liter viercilinder is gekoppeld aan een elektromotor. Daarbij bestaat vermoedelijk de keuzemogelijkheid uit versies met 180 of 225 pk, net als bij de 308. Aan de basis van het motorengamma vinden we de reeds ingeburgerde driecilinder 1,2-liter benzinemotoren met 110 of 130 pk. Of er in Nederland Astra's met dieselmotor op de markt komen, is nog de vraag. Bij de Crossland, Mokka en Grandland X is dat overigens wel het geval.

Over een volledig elektrische Opel Astra-e tasten we nog in het duister. Zo beweert DS Automobiles dat de DS 4 géén geheel elektrische variant krijgt; het blijft bij een plug-in hybride. Dat er een elektrische Peugeot e-308 op stapel staat, is wel bevestigd. Deze wordt in 2023 verwacht. Kortom, wordt vervolgd!