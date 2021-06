Vierseizoenenbanden zijn populair. Maar wat zijn all season banden precies? En hoe werken ze?

Wanneer zijn all season banden uitgevonden?

De eerste all season band ter wereld was de Goodyear Tiempo uit 1977. Hij was gemaakt van een speciale rubbersamenstelling die moest zorgen voor een optimale grip, ook op natte ondergronden. Het idee erachter was dat automobilisten niet meer ieder jaar hun zomerbanden voor winterbanden hoefden te wisselen, wat ze niet alleen tijd, maar ook geld zou schelen.

Wat zijn all season banden precies?

All season banden - ook wel all weather banden of vierseizoenenbanden genoemd - hebben eigenschappen van zomerbanden en winterbanden. Ze zijn eigenlijk een compromis tussen de twee: ze hebben in de winter meer grip dan zomerbanden en in de zomer meer grip dan winterbanden.

Ook wat rubbersamenstelling en profiel betreft zitten all season banden tussen zomer- en winterbanden in. Ze zijn zo ontworpen dat ze bij koudere temperaturen zachter blijven (dat zorgt in de winter voor meer grip) en ze hebben - voor meer tractie bij natte omstandigheden - meer groeven dan zomerbanden (maar minder dan winterbanden).

In Nederland - waar de winters zacht zijn - kan een all season band dus uitstekend het hele jaar worden gebruikt. Bovendien mag je in de winter de grens over naar Duitsland, waar je verplicht bent op winterbanden te rijden. All season banden die van een sneeuwvloksymbool zijn voorzien - Goodyear all season banden bijvoorbeeld - worden als winterbanden gezien.

Hoe kun je een all season band herkennen?

All season banden moeten een AS- of A/S-code op de bandwang hebben staan, anders mogen ze niet als all season band worden verkocht. De meeste vierseizoenenbanden hebben echter ook de letters M+S en/of een sneeuwvloksymbool op de zijkant staan.

M+S betekent 'modder en sneeuw' en zegt niets over de winterse eigenschappen van een band. In de meeste landen waar winterbanden verplicht zijn, mag je dan ook niet met alleen M+S-banden rijden.

De combinatie M+S en het sneeuwvlokje (officieel: het three peak mountain-symbool) geeft aan dat een band voldoet aan de minimale eisen voor het gebruik in de sneeuw.

