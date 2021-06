Kijken in super-slow motion! Dit gebeurt er als een autoruit barst

De voorruit van een auto verbrokkelt niet, maar scheurt. Hij is van gelaagd veiligheidsglas gemaakt, meestal twee lagen glas met een klevende folie ertussen. Zijruiten en achterruiten zijn vaak van enkellaags veiligheidsglas, dat in kleine blokjes uit elkaar valt. Het idee erachter is dat je geen gevaarlijke snijwonden kan oplopen aan de relatief stompe kubusjes.

Slow motion met 800.000 frames per seconde

Zoals gezegd: glas verbrokkelt bliksemsnel. Zelfs met een slowmotioncamera kun je de minuscule scheurtjes niet door het glas zien schieten. De presentator van deze video - Gavin van The Slow Mo Guys - moest daarom nóg een extremere camera laten aanrukken. Eentje die in staat is om maar liefst 800.000 frames per seconde te schieten (een Hollywood-film wordt op 24 fps geschoten). De cijfers zijn bizar, want een video van een minuut bestaat op die snelheid al uit 48 miljoen frames.