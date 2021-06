Subaru en Toyota werken nauw samen; zo zijn ook de nieuwe Subaru BRZ en Toyota GR 86 weer coproducties. Hoe deze nieuwe Subaru Solterra er precies uit gaat zien, wordt nog even geheimgehouden, maar op de donkere teaserfoto herkennen we alvast de lijnen van de Toyota bZ4X Concept. De auto's zijn in de basis gelijk, met waarschijnlijk alleen op detailniveau verschillen.

Segment van de Hyundai Ioniq 5 en Skoda Enyaq

Zowel de Subaru Solterra als de Toyota bZ4X vallen in het segment van de Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4. Van beide Japanse modellen is nog weinig bekend; we weten alleen dat ze vierwielaandrijving krijgen. De Subaru Solterra maakt halverwege 2022 zijn debuut op de Europese markt.

Subaru Solterra komt in een bescheiden modellengamma

In Nederland is het leveringsprogramma van Subaru beperkt. In de prijslijst staan de Outback, de Forester en de XV. Die laatste twee zijn er alleen als hybride, met een 2,0-liter viercilinder boxer, een elektromotor, en een gezamenlijk vermogen van 150 pk. In de jaren negentig verkocht Subaru consequent tussen de 4500 en 5000 auto's per jaar in Nederland. In 2019 waren dat er 559 en vorig jaar slechts 263.