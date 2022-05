Ongeluk door mobiele telefoon - Betaalt jouw autoverzekering dan de schade?

Ongeveer 70 procent van de automobilisten grijpt tijdens het rijden weleens naar de telefoon. En dat percentage stijgt al jaren. Afleiding in het verkeer is een groot probleem, dat levensgevaarlijke gevolgen kan hebben. Veroorzaak je een ongeluk door mobiele telefoon gebruik, dan is het niet zeker of jouw autoverzekering de schade wel betaalt.

Gebruik van mobiele apparaten achter het stuur is verboden

Als je autorijdt, mag je geen mobiel apparaat vasthouden of tussen je oor en je schouder klemmen. Dat verbod geldt niet alleen voor een mobiele telefoon, maar ook voor een navigatiesysteem, tablet of muziekspeler.

Hoe mag ik wél een mobiele telefoon gebruiken in de auto?

Je smartphone of andere device mag je niet vasthouden tijdens het rijden. Wil je toch bellen, dan moet dat handsfree via een carkit, het infotainmentsysteem van de auto of met oortjes in. Je telefoon bedienen als-ie in een houder zit, mag wel, bijvoorbeeld als je hem als navigatiescherm gebruikt. Ook bellen in een stilstaande auto wordt toegestaan: in de file, als je voor een stoplicht wacht of als je geparkeerd staat. Ga je weer rijden, dan moet je je apparaat wegleggen of in zijn houder plaatsen.

Telefoon toch vasthouden tijdens het rijden? Zo hoog is de boete

De boete voor handheld bellen is de laatste jaren flink gestegen. Als de politie je nu betrapt op het vasthouden van je telefoon tijdens het rijden, dan is het boetebedrag maar liefst 350 euro.

Ongeluk door mobiele telefoon - Betaalt jouw autoverzekering de schade?

Je kunt je auto verzekeren op verschillende manieren: WA (wettelijke aansprakelijkheid), WA+ (ook diefstal, inbraak, ruit-, brand- en stormschade) en All Risk (ook voor schade die je aan je eigen auto veroorzaakt). Veroorzaak je een ongeluk doordat je op je telefoon zit te kijken? Dan kan de verzekeringsmaatschappij besluiten om de schade niet te vergoeden. In de praktijk zal dat echter weinig voorkomen, met name omdat het moeilijk te bewijzen is dat je werd afgeleid door je telefoon. Lukt het de verzekering dit alsnog, dan draai je gewoon zelf op voor de kosten.