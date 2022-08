Nondeju! De Rodin FZero is 1176 pk sterk en 698 kilogram licht

Toepasselijk naam: Rodin FZero. Want met zijn 698 kilogram en 1176 pk is de Nieuw-Zeelandse hypercar vast sneller dan de futuristische racers uit de Nintendo-game F-Zero.

En nee, de FZero is niet elektrisch. Het kleine Rodin Cars lepelt gewoon een twinturbo V10 achterin het vederlichte apparaat. Volgens de fabrikant komt het vermogen uit op 1176 pk, maar zou 1600 pk ook tot de mogelijkheden behoren. Een 'instapmodel' is er ook. Dan is de V10 atmosferisch en komt er 700 pk uit. Nog veel, op een wagengewicht van 698 kilogram, inclusief bestuurder.

Valkyrie AMR Pro

Het wonderlijke is dat de krachtbron en de sequentiële achttraps transmissie van de FZero niet uit een bestaande auto komen. Ze worden speciaal ontwikkeld door Neil Brown Engineering en Ricardo. Volgens Rodin Cars is de carrosserie van de FZero zo ontworpen dat hij 4000 kilogram downforce levert. Ter vergelijking: de Aston Martin Valkyrie AMR Pro komt tot ruim 1800 kilogram.

Australische multimiljonair

Nou zijn veel van dit soort supersportwagens 'vaporware'. Ze worden groots aangekondigd, we zien ze nog een paar keer terug en horen er vervolgens nooit meer wat van. De FZero zou zomaar anders kunnen zijn, want achter Rodin Cars staat de Australische multimiljonair David Dicker, die in 1978 het IT-bedrijf Dicker Data oprichtte.

Niet straatlegaal

Volgens Dicker wordt de FZero zeker niet straatlegaal en voldoet hij ook niet aan racereglementen. De Formule 1-achtige machine is puur bedoeld voor circuitgebruik. Dicker wil tussen de dertig en veertig auto's per jaar bouwen. Hij droomt ervan om op termijn een variant voor op de openbare weg te kunnen lanceren.