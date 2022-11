Kraak! Het geluid gaat door merg en been. Met de lange pook doen we een poging terug te schakelen naar de eerste versnelling. Terwijl de tandwielen ratelen, horen we onze passagier zeggen: "En toen zat je dus in de achteruit …" Het schaamrood stijgt ons naar de kaken; alsof het onze allereerste rijles is ...

Gelukkig: er rollen geen tandwielen of synchromeshringen over straat, en vanuit de tweede versnelling lukt het om de naderende T-splitsing over te steken. Van het koppel dat de motor afgeeft, klaart het humeur van onze medereiziger, de eigenaar van de auto, zienderogen op. We zijn weer op pad, niets aan de hand. Blijkbaar kan de techniek van de klassieke Opel Kadett A waarin we rijden tegen een stootje.

Alles is zo lekker simpel

We genieten van de rustige plattelandswegen rond Rüsselsheim (de bakermat van Opel) waar we de Kadett A op uitnodiging van Opel opgepikt hebben. Vrienden met de versnellingsbak worden we vandaag niet meer, maar de onberispelijke, wit-met-donkerblauwe klassieker uit Opels omvangrijke historische collectie, raakt beslist een gevoelige snaar. Alles is zo lekker simpel in het Kadettje. En toch zie en voel je dat de Opel-ontwerpers destijds hun uiterste best hebben gedaan om de auto van alleman net zoveel aanzien te geven als de modellen voor de dikkere beurs.

Vooruitlopen op die andere bekende Duitse auto

Met de Kadett koos Opel voor een frontale aanval op de Kever. In hoeverre ze zich bij Volkswagen een gleufhoed geschrokken zijn toen aartsrivaal Opel in 1962 de nieuwe Kadett lanceerde, vertelt het verhaal niet. Maar de nieuwkomer uit Rüsselsheim moet op tal van onderdelen veel stof hebben doen opwaaien, door mijlenver vooruit te lopen op het wirtschafswunder uit Wolfsburg. Nu is die voorsprong ook weer niet zó opmerkelijk. De luchtgekoelde VW was immers al productierijp vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dik twintig jaar later ging de A-Kadett pas in productie.

Geen goed woord voor 'trieste' front

Neem alleen maar de vormgeving van de Kadett: rechte lijnen, heel veel glas, kleine staartvinnen, sierlijk chroom. Daarvoor hoefde je bij Volkswagen niet aan te kloppen: met zijn 'losse' spatborden, bolle vormen en kleine ruitjes, leek de Kever een auto uit de oudheid. De A-Kadett zette Opel op een moderne designkoers, die een paar jaar eerder bij General Motors in Detroit was ingezet. En dat terwijl GM-baas Bob Lutz aanvankelijk geen goed woord overhad voor het 'trieste' front van de allereerste A-Kadetts uit 1962.

Een sprintje? Nee, laat maar.



Vandaag is het tempo teruggedraaid naar het jaar 1963. Een tijd waarin de 40 pk sterke Opel Kadett van dit verhaal beslist niet beschouwd werd als ondergemotoriseerd. Met het vriendelijke gezang van de viercilinder op de achtergrond, kruipt in de brede snelheidsmeter een balkje met een slakkengang naar hogere decimalen. Volgens de oude folders, zou de Kadett een topsnelheid van 120 km/h moeten hebben. Een snelheid, die we vandaag beslist niet zullen uitproberen. Vanuit stilstand duurt het 26,5 seconden eer je 100 km/h rijdt. Dat kun je anno 2022 met geen mogelijkheid een sprintje noemen.

Toen was geluk nog heel gewoon

Met een auto van bijna zestig jaar oud, en onder streng toezicht van zijn begeleider, vergt een tempo van tachtig veel concentratie. Het onderstel van de Kadett is eenvoudig, met een dwarse bladveer die de voorwielen in toom houdt en een starre achteras die wordt ondersteund door twee soepele bladveren en een paar telescoopschokdempers. De sfeer van de jaren zestig wordt versterkt door de ouderwetse diagonaalbanden, die van nature nooit het toonbeeld zijn geweest van een goede koersvastheid. De Kadett komt uit een tijd toen geluk nog heel gewoon was.

Andere tijden

Afgezet tegen zijn aantrekkelijke prijs, werd de Kadett alom geprezen om zijn uitstekende kwaliteit. Blijkbaar precies wat het autokopende publiek verlangde. In Nederland legde de A-Kadett het fundament voor een opmerkelijke succesverhaal: van 1969 tot en met 2004 - 35 jaar lang! - was Opel onafgebroken en onbetwist de nummer 1 in de verkoopstatistieken. Met een marktaandeel van maar liefst 17,69 procent als absoluut hoogtepunt in 1985. De tijden zijn veranderd ...

Opel Kadett L (1963)