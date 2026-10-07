Deze nieuwe elektrische bus neemt zomaar negen mensen mee - én een zware aanhanger

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De Hyundai Staria Electric is niet langer alleen als elektrische bestelwagen te leveren. Nog voordat de bus in de showroom staat, presenteert Hyundai de volgende variant: de personenbus. Vooral bedoeld als gezinsauto, maar eveneens geschikt voor professioneel personenvervoer.

Te ruim voor Nederlands gezin?

De Hyundai Staria Electric Passenger is ingericht als 7- en 9-persoons gezinsauto. Echt heel ruim voor Nederlandse gezinnen: volgens het CBS woonden er begin 2026 gemiddeld slechts 2,1 mensen in een Nederlands huishouden. Maar dan ben je als ouder - of je het nu wilt of niet - wel de held van het voetbalteam wanneer je op zaterdag de halve ploeg naar de uitwedstrijd kunt rijden.

Negen zitplaatsen voor zakelijke inzet

Ongetwijfeld zijn het dan ook vooral ondernemers die hun oog op de Staria Electric laten vallen. Vooral de negenzitter is heel interessant voor bedrijven die veel passagiers willen vervoeren, bijvoorbeeld voor taxi-, shuttle- en vip-vervoer.

Wie meer waarde hecht aan luxe dan aan het maximale aantal zitplaatsen, kan kiezen voor de zevenpersoons VIP Lounge en VIP Elite. Deze uitvoeringen hebben onder meer captain chairs, verwarmbare en geventileerde stoelen en comfortabele Relaxation Seats op de tweede zitrij.

430 kilometer bereik

De Staria Electric Passenger is 5,25 meter lang en heeft een wielbasis van 3,27 meter. De 84 kWh-batterij is goed voor maximaal 430 kilometer WLTP-bereik. Dankzij de 800-voltarchitectuur kan de batterij onder optimale omstandigheden in circa 20 minuten van 10 naar 80 procent worden geladen.

Ook het maximale aanhangergewicht is interessant voor zakelijk gebruik. De Staria Electric Passenger mag maximaal 2000 kilogram geremd trekken. De mountainbikes van de personeelsclub op weekenduitje kunnen dus mee in een flinke aanhanger.

Wat is de prijs van de Hyundai Staria Electric Passenger (2027)?

De Staria Electric Passenger is leverbaar vanaf 56.995 euro. Voor de luxe zevenzitter VIP Elite bedraagt de vanafprijs 75.495 euro. De prijzen in dit geval inclusief btw omdat het geel gekentekende modellen zijn. Als ondernemer is de btw terug te vorderen: naar verwachting respectievelijk zo'n 9800 of 13.000 euro.

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