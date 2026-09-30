Waarom jij dit onbekende automerk plotseling regelmatig over Schiphol ziet tuffen

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Ook voor zwaar werk legt diesel het loodje op Schiphol

Vliegtuigen zijn niet bepaald licht van gewicht. De onderdelen vaak ook niet. Moet er iets vervangen worden, dan heb je het over serieuze kilo's. Voor het vervoer hiervan leken diesels de aangewezen partij. Toch kiest KLM Engineering & Maintenance nu voor elektrische pick-ups van Isuzu.

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Elektrische pick-up vervangt diesel

Drie Isuzu D-Max EV’s vervangen oudere dieselvoertuigen in het wagenpark van KLM. Daarmee zet de luchtvaartmaatschappij een volgende stap in de elektrificatie van haar grondoperatie. KLM meldde eind 2024 dat ruim 70 procent van de grondoperatie was geëlektrificeerd. Het bedrijf wil in 2030 emissievrij werken op de grond.

Voor Engineering & Maintenance was niet alleen de elektrische aandrijving van belang. De voertuigen moeten dagelijks inzetbaar zijn en voldoende capaciteit hebben om zware aanhangers te trekken. De D-Max EV combineert daarom een elektrische aandrijflijn met permanente vierwielaandrijving en een maximaal geremd trekgewicht van 3500 kilo. Daarnaast heeft de elektrische pick-up een laadvermogen van maximaal 1010 kilo.

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263 kilometer actieradius

De Isuzu D-Max EV beschikt over twee elektromotoren, één op iedere as. Samen leveren die 140 kW vermogen en 325 Nm koppel. De batterij heeft een capaciteit van 66,9 kWh. Volgens de WLTP-test bedraagt de officiële actieradius 263 kilometer.

Het werkelijke rijbereik is echter afhankelijk van onder meer belading, trekgewicht, snelheid, temperatuur en rijomstandigheden, maar dan nog lijkt de beschikbare actieradius meer dan genoeg om een dagje over Schiphol te tuffen.

Wat is de prijs van de Isuzu D-Max EV (2027)?

De D-Max EV is Isuzu’s eerste volledig elektrische pick-up. In Nederland is het model leverbaar als Extended Cab en Double Cab, met vanafprijzen van respectievelijk 68.990 euro en 70.677 euro (ex. btw).

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Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

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