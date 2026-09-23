Mercedes hakt door: zo gaan de nieuwe Sprinter en Vito eruitzien

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Beeldhouwer hakt door: meer lijnen toekomstige Mercedes-Benz Sprinter

Oktober vorig jaar toonde Mercedes-Benz Vans een rotsblok waarin een paar lijnen van de volgende generatie Sprinter waren uitgehouwen. De kunstenaar hakte gelukkig verder om op de IAA weer iets meer te tonen. Inclusief wat lijnvoering van de nieuwe Vito.

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The Boulder verklapt eerste details

Wie naar het rotsblok kijkt, door Mercedes-Benz The Boulder gedoopt, ziet op het eerste gezicht vooral een enorm stuk steen. De sculptuur van 6,50 meter lang, 2,75 meter hoog en 2,50 meter breed is uit één massief rotsblok gefreesd en bevat de contouren en designdetails van de toekomstige Mercedes-Benz Sprinter. En er is meer te zien dan vorig jaar oktober toen The Boulder voor het eerste werd gepresenteerd (zie foto's een stukje verderop in dit artikel, met rechtsonder de situatie eind oktober vorig jaar).

Mercedes-Benz houdt de daadwerkelijke vormgeving van de nieuwe Sprinter nog grotendeels geheim, maar details geven een indicatie van wat we kunnen verwachten. Heel speciaal is dat aan de kant die op de beurs van het grote publiek was weggedraaid, ook al iets meer te zien was van de volgende generatie middelgrote bestelwagens. De Vito-opvolger zogezegd. Zie de lijnen op bovenstaande foto.

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Beeldhouwer hakt door: meer lijnen toekomstige Mercedes-Benz Sprinter
Beeldhouwer hakt door: meer lijnen toekomstige Mercedes-Benz Sprinter
Beeldhouwer hakt door: meer lijnen toekomstige Mercedes-Benz Sprinter

Nieuwe Sprinter wordt elektrisch én digitaal

De nieuwe generatie bedrijfswagens krijgt zowel elektrische aandrijflijnen als varianten met een verbrandingsmotor. Voor elektrische modellen vormt het VAN.EA-platform de basis, terwijl Mercedes-Benz met het VAN.CA/platform ook ruimte houdt voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor. De nieuwe architectuur moet bovendien verschillende lengtes, wielbases, gewichten en carrosserievarianten mogelijk maken.

Een belangrijke verandering zit niet alleen onder de motorkap. De toekomstige Sprinter krijgt MB.OS, het eigen besturingssysteem van Mercedes-Benz. Daarmee zijn onder meer volledige over-the-air-updates mogelijk. Ook kunnen zakelijke apps en systemen voor bijvoorbeeld wagenparkbeheer en navigatie rechtstreeks in de bedrijfswagen worden geïntegreerd.

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VLE eerste tastbare Van Architecture-model

De Mercedes-Benz VLE is overigens het eerste productiemodel op de nieuwe Van Architecture, maar is vooral een luxe personenwagen. Wanneer de toekomstige bestelwagenvarianten op het toneel verschijnen, wil Mercedes-Benz nu nog niet zeggen.

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Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

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