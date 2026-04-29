Mercedes-Benz VLE: 3,5 ton Grand Limousine voor nog geen ton

De volledig elektrische Mercedes-Benz VLE is vanaf nu te bestellen met een vanafprijs van 91.425 euro. Hiervoor krijg je dan de zespersoons VLE 300 met 115 kWh-batterij, goed voor een actieradius van zo'n 713 km (WLTP).

VLE verkoopstart met twee uitvoeringen

Bij de introductie is de Mercedes-Benz VLE 300 electric leverbaar in twee varianten. De basisversie krijgt het Advanced Plus-pakket, met onder meer achterasbesturing. Daarnaast komt er een luxere Exclusive-uitvoering met Premium Plus-pakket, inclusief head-updisplay en het MBUX Superscreen, een lcd-scherm voor instrumentarium, bediening en bijvoorbeeld streaming media voor de voorpassagier. Beide modellen beschikken bovendien standaard over luchtvering, klimaatregeling en een groot panoramadak.

Grote families en VIP-vervoer

De VLE richt zich onder andere op luxe personenvervoer en zakelijk VIP-vervoer. Het zogenaamde Roll & Go-systeem maakt het uitnemen of verplaatsen van stoelen heel eenvoudig. Optioneel zijn elektrisch verstelbare stoelen leverbaar, die zelfs via het infotainmentsysteem of app op afstand ingesteld kunnen worden.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

355 kilometer bijladen in 15 minuten

Met een lengte van 5,31 meter biedt de VLE veel interieurruimte. De afmetingen zijn te vergelijken met die van een bestelwagen. Wat niet gek is, omdat de VLE gebouwd is op het 800V-platform waarop later ook de vervangers van e-Vito en e-Sprinter gebouwd zullen worden. Hierdoor kan de VLE snelladen tot 300 kW. Dit betekent 355 kilometer bijtanken in slechts 15 minuten.

Meer varianten onderweg

Later volgen extra uitvoeringen, waaronder een versie met vierwielaandrijving, AMG Line-modellen en versies met vijf, zeven of acht zitplaatsen. In 2027 verschijnt bovendien een langere variant en een scherp geprijsde versie met 80 kWh-batterij. Hierdoor zakt de vanafprijs naar 72.025 euro (alle prijzen inclusief btw, bpm en afleverkosten).

Vrachtwagenrijbewijs

De VLE 300 balanceert op het randje van 3,5 ton aan gewicht. De Exclusive-versie gaat er zelfs overheen met 3,7 ton. Omdat de VLE een geel kenteken krijgt (M1-personenwagenregistratie), kan dit gevolgen hebben voor het rijbewijs en is mogelijk een vrachtwagenrijbewijs (C) nodig. Houd hier rekening mee. De Mercedes-Benz dealer kan hier meer over vertellen.