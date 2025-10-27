Nieuws

Of we even wilden komen kijken naar de Mercedes-Benz Sprinter van de toekomst. Onder zware geheimhouding. Toch kunnen we iets laten zien en vertellen over toekomstige digitale ontwikkelingen. Verder is het nog een paar jaartjes wachten, waarschijnlijk tot 2029.

Sneak peak toekomst Mercedes-Benz Sprinter

The Boulder, de sculptuur die de komende generatie Sprinter symboliseert, is 6,5 meter lang en uit één massief blok gefreesd. Wie goed kijkt, ziet in het rotsblok de eerste contouren van de Sprinter van morgen. In een achterafstudio mochten we bovendien de 1-op-1 versie in het echt zien. Meer dan bevestigen dat wat je in de sculptuur ziet ook terug te vinden is in het studiemodel, mogen we helaas niet verklappen.

De toekomstige Mercedes-Benz Sprinter wordt gebouwd op de eveneens nieuwe VAN-architectuur. Dit vormt straks de basis voor alle middelgrote en grote bedrijfswagens van het merk, zowel elektrisch (VAN.EA) als met verbrandingsmotor (VAN.CA). Het eerste model op dit platform verschijnt in 2026: de Mercedes-Benz VLE. Dit is echter meer een MPV of taxibus en een voorbode van de bestelwagenvarianten.

Nieuwe Mercedes-Benz Sprinter in 2029?

Tot wanneer we moeten wachten op de nieuwe Sprinter was afgelopen bijeenkomst niet los te peuteren. De kaken bleven stijf op elkaar. Een glazen bol hebben we ook niet, maar met wat nuchter rekenwerk zou 2029 het jaar kunnen zijn.

De huidige generatie Sprinter werd in 2018 gepresenteerd als derde generatie. De eerste twee generaties stammen uit respectievelijk 1995 en 2006. Als Mercedes consequent blijft met de looptijd van de Sprinter, is 2029 een goede gok. Daar komt bij dat de jongste modernisatie van de derde generatie Sprinter stamt uit 2024. Vijf jaar is een mooie tijd om weer met iets nieuws te komen.

Nieuwe digitale opzet

Over design, uitrusting en alles wat je eigenlijk wilt weten kan voorlopig nog niks worden gezegd, wel over digitalisering. De komende generatie draait op het eveneens spiksplinternieuwe Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Dit systeem maakt over-the-air-updates (OTA) mogelijk en beschikt over kunstmatige intelligentie en cloudtechnologie. Hierdoor kunnen klanten bedrijfseigen apps en tools naadloos integreren, bijvoorbeeld voor vlootbeheer en navigatie.

MB.OS koppelt sensoren en de rest van het systeem aan de voertuigcomputer. Hierdoor is de bestelwagen tot op detailniveau uit te lezen en bij te sturen. Zo wordt de conditie van de bus continu gemonitord om tijdig in te grijpen, mocht er onderhoud of reparatie nodig zijn. Eigenaren kunnen alle data bijvoorbeeld gebruiken om werkzaamheden efficiënter in te richten. Bijvoorbeeld door routes te analyseren en chauffeurs zuiniger te laten rijden.

130 jaar Mercedes-Benz bedrijfswagens

Om de sneak peak van de toekomstige Sprinter kracht bij te zetten en iets te zeggen over de expertise van het merk op vrachtgebied, stonden de allereerste Mercedes-Benz bedrijfswagen, de gerestaureerde Combinations-Lieferungswagen uit 1899, en de huidige Sprinter zij-aan-zij. Een geschiedenis van 130 jaar in één oogopslag.