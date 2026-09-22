Zo krijgt een grote bestelwagen een compact uiterlijk

Nieuws

De Kia PV7 is ontworpen met één duidelijk uitgangspunt: zoveel mogelijk laadruimte en passagierscomfort combineren met een zo compact mogelijke uitstraling. Dat vertelt John Buckingham, designer bij Kia en betrokken bij het ontwerp van de PV7. Daarbij borduurt Kia nadrukkelijk voort op het design van de kleinere PV5.

Kia PV7 bouwt voort op de PV5

Buckingham werkte eerder mee aan de laatste verfijningen van de Kia PV5. Voor de PV7 begon zijn team volgens hem weliswaar met een ‘blanco vel papier’, maar niet zonder uitgangspunt. De PV5 vormde het beginpunt van een nieuwe familie van purpose-built vehicles van Kia. De PV7 moest die designtaal verder ontwikkelen.

Een belangrijk uitgangspunt is Kia’s ontwerpfilosofie Opposites United. "Die schrijft geen vaste lijn of vorm voor, maar is vooral een manier van denken. Bij de PV7 komt dat bijvoorbeeld terug in het contrast tussen de functionele, statische laadruimte en een zachter, uitnodigender en meer premium ogend koetswerk daaromheen", zegt Buckingham.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Waarom oogt de Kia PV7 kleiner dan hij is?

Volgens Buckingham was een belangrijke designopgave om de PV7 visueel compact te maken. De ontwerpers wilden de beschikbare buitenmaten en het interieurvolume zo efficiënt mogelijk combineren. Daarom zijn onder meer de hoeken sterk naar binnen getrokken en is de taillelijn verlaagd. Daardoor staan de wielen nadrukkelijk op de hoeken van de auto, wat de bestelwagen volgens de designer stabieler en compacter laat ogen.

Zelfs de koplampen spelen hierin een rol. In tegenstelling tot de PV5 hebben die lampen een 'haakje' dat naar de zijkanten trekt. "Dit is een optische truc om de breedte van de bus te benadrukken, waardoor de PV7 minder hoog lijkt", verklaart de designer.

Zelfs de scharnieren zijn doordacht

Er werd dan ook tot op detailniveau over design gesproken. Buckingham is wat details betreft vooral heel trots op de scharnieren van de achterdeuren. "Dit is het resultaat van de samenwerking tussen designers en technici: heel compacte en functionele scharnieren die er strak uitzien én toch tot 270 graden kunnen openen."

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Familieband

De PV7 moest bovendien een meer volwassen en commercieel karakter krijgen dan de PV5. Tegelijkertijd wilde Kia de familieband tussen beide modellen behouden. "Het resultaat is een bestelwagen die dynamisch en aantrekkelijk oogt, zodat gebruikers trots kunnen zijn op hun bedrijfswagen", zegt Buckingham tot slot.