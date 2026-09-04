Dit is het geheime wapen tegen personeelstekort

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Veel sectoren kampen met personeelstekort. Busjes met de tekst 'wij zoeken collega's' zijn in ruime mate te vinden op de Nederlandse wegen. Natuurlijk los je het niet heel eenvoudig op, maar er is wel een mooie premie te bedenken die bovendien meerdere positieve kanten heeft. Dit is volgens Auto Review Bedrijfswagens het geheime wapen tegen dit personeelstekort.

Neem als voorbeeld de bouwsector. Deze kampt met enorme personeelstekorten. Uit cijfers van het UWV blijkt dat bijna driekwart van de bouwbedrijven moeite heeft om personeel te vinden. Volgend jaar wordt een tekort van 60 duizend mensen verwacht. De bouwsector moet dus actie ondernemen om werken in de bouw weer aantrekkelijker te maken. Alleen al in de woningbouw ligt volgens het AD op dit moment voor vijftien maanden aan werk.

De bedrijfswagen als magneet voor nieuw personeel

Naast het aantrekkelijk maken van het werk zelf, spelen werkgevers ook met gunstigere arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld primaire arbeidsvoorwaarden zoals salaris en aantal vakantiedagen. Maar ook secundaire voorwaarden zoals flexibele werktijden, en… het aanbieden van een bedrijfswagen. En dat klinkt niet onlogisch. Zeker in de bouw is een bedrijfswagen natuurlijk veel meer dan een voertuig waarmee een werknemer zich van A naar B verplaatst, eventueel ook buiten werktijd.

De bus is een verlengstuk van de werknemer. Met een eigen indeling van werkspullen, het precies gewenste aantal oplaadpunten en uiteraard een prettige rijervaring op lange afstanden is de bedrijfswagen in deze sector op veel vlakken naar eigen hand te zetten. Vandaar dat een aantrekkelijke bus nét dat verschil kan maken voor een potentiële werknemer om wel voor jouw bedrijf te gaan. Bijkomend voordeel: de zogenaamde pseudo-eindheffing is niet van toepassing op grijs kenteken.

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Niet alleen in de bouw

Volgens leasevereniging VNA is het aantal leasevoertuigen in Nederland sinds 2019 elk jaar gestegen. In 2025 staat dit aantal op ruim 1,3 miljoen. Een deel van die stijging is volgens de vereniging te verklaren vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Het aanbieden van een leaseauto om aan personeel te komen is dus een landelijk verschijnsel dat over verschillende branches voorkomt. En dat geldt dus ook voor lease-bestelwagens in alle sectoren waarin busjes de hoofdrol spelen. Van bouw tot pakketbezorging.