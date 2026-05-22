Heeft de pseudo-eindheffing gevolgen voor ondernemers met bestelwagens?

De overheid heeft een nieuwe manier bedacht om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Niet door iets te stimuleren, maar juist door te straffen. Dit keer: de ondernemer die een auto op brandstof als leaseauto beschikbaar stelt aan zijn werknemers. Maar geldt dat ook voor busjes? Wij zoeken het uit.

Wat is de pseudo-eindheffing?

Per 1 januari 2027 maakt Nederland kennis met een nieuw begrip: de pseudo-eindheffing. Dit is een extra belasting voor werkgevers die werknemers een auto van de zaak met CO2-uitstoot aanbieden. De maatregel moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Hiervoor geldt de eindheffing namelijk niet.

En het gaat niet om kleingeld. Besluit je om je brandstofleaseauto's na 1 januari 2027 in dienst te houden, dan betaal je als werkgever 12 procent van de fiscale waarde per jaar extra aan belasting. Dit mag niet worden doorberekend aan de rijder, dus de rekening is echt voor de werkgever.

Maar geldt de pseudo-eindheffing ook voor bestelwagens?

Nee, ook al krijg je je busje mee naar huis en mag je er privé mee rijden. Dan gelden alleen de bekende leaseregels en tarieven. Voorwaarde is dat de bus op grijs kenteken staat. De eindheffing geldt alleen voor personenwagens.

Kan het dan helemaal niet mis gaan?

Jawel. Je moet als werkgever opletten dat je geen omgebouwde personenbus als leasebus meegeeft. Neem bijvoorbeeld een Volkswagen Multivan eHybrid. Veel ruimte, interessant als familie- en werkauto én toegestaan in zero-emissiezones (zez). Zolang een auto niet op grijs kenteken staat, is toegang tot elke zez immers mogelijk. Als de werknemer deze bus voor privékilometers gebruikt, is de pseudo-eindheffing van toepassing. Check dit vooraf met bijvoorbeeld je autodealer of fiscalist.

Elektrische vervangende bestelwagen verplicht

Een belangrijk aandachtspunt is het vervangend vervoer. Heeft een medewerker met een elektrische leasebus tijdelijk een andere bedrijfswagen nodig vanwege onderhoud, schade of reparatie? Dan moet dat vervangende voertuig óók elektrisch zijn of een grijs kenteken hebben om binnen de fiscale voorwaarden te blijven.

Wat betekent dit voor ondernemers en zzp'ers?

De pseudo-eindheffing maakt het financieel minder aantrekkelijk om nieuwe diesel- of benzineauto's op geel kenteken als in te zetten als lease- of bedrijfsauto. Overigens: zzp'ers en eenmansbedrijven met maar één auto zijn vrijgesteld van de pseudo-eindheffing. Het gaat dus echt alleen om CO2-producerende auto's op geel kenteken die door een werkgever als leaseauto ter beschikking wordt gesteld aan een werknemers die er ook privékilometers mee rijdt.

