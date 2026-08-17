Waarom de duurste bestelwagen soms de goedkoopste keuze is

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Wie een nieuwe bestelwagen koopt, kijkt vaak als eerste naar de aanschafprijs. Toch is de goedkoopste bestelwagen op papier niet altijd de voordeligste keuze in de praktijk. Hoe kan dat?

Niet alleen de aanschafprijs bepaalt de kosten

Wie op zoek is naar een nieuwe bestelwagen, kijkt misschien in eerste instantie naar het prijskaartje. Dit is echter lang niet het complete verhaal. Wanneer je de juiste afmetingen en inhouden hebt bepaald, is het van belang om te kijken naar de Total Cost of Ownership (TCO).

TCO gaat over álle kosten die samenhangen met het bezit en gebruik van een bedrijfswagen. Naast de aanschafprijs spelen onder meer brandstof- of energiekosten, onderhoud, reparaties, verzekering, afschrijving en restwaarde een belangrijke rol.

Duizenden euro's goedkoper

Heb je op basis van je eisen een shortlist samengesteld, laat je dan goed informeren over de TCO. Want er kan een echte verrassing in het spel zijn: een bestelwagen die 5.000 euro duurder is op het prijskaartje, kan in de loop van de gebruiksjaren zomaar vele duizenden euro's goedkoper uitvallen. Bijvoorbeeld omdat de duurdere versie zuiniger rijdt of minder vaak onderhoud nodig heeft. En dan hebben we nog niet eens alle variabelen besproken.

Goede reputatie kan stilstand beperken

Voor veel ondernemers is stilstand immers misschien wel de grootste verborgen kostenpost. Een bestelwagen die onverwacht in de garage staat, kan leiden tot gemiste afspraken, omzetverlies en extra kosten voor vervangend vervoer.

Een duurder model met een goede reputatie op het gebied van betrouwbaarheid, langere garantie of een uitgebreid servicenetwerk kan daarom financieel aantrekkelijker zijn. Zeker voor zzp’ers en bedrijven met een klein wagenpark, waarbij één uitgevallen bestelwagen direct gevolgen heeft voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Vraag bijvoorbeeld bij de verkoper na of er vervangend vervoer wordt geregeld bij ongeval of pech.

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Restwaarde en verbruik

De waarde van een bestelwagen na vier of vijf jaar wordt vaak onderschat. Een model met een sterke restwaarde kan een hogere aanschafprijs deels terugverdienen bij inruil of verkoop. Ook het verschil in brandstofverbruik of stroomkosten loopt bij veel kilometers snel op.

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Flink rekenen

Het loont daarom de moeite om vooraf alle kosten naast elkaar te zetten. Verbruikskosten zijn eenvoudig in te schatten via de technische gegevens. Onderhoudsprijzen zijn opvraagbaar bij de dealer en restwaarde is redelijk in te schatten door naar tweedehandsprijzen te kijken. Kosten zoals bestelautoverzekering en mrb zijn te vinden op internet.