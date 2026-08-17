Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Waarom de duurste bestelwagen soms de goedkoopste keuze is

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Waarom de duurste bestelwagen soms de goedkoopste keuze is

Wie een nieuwe bestelwagen koopt, kijkt vaak als eerste naar de aanschafprijs. Toch is de goedkoopste bestelwagen op papier niet altijd de voordeligste keuze in de praktijk. Hoe kan dat?

Lees ook Bestelwagen financieren: prima alternatief voor kopen Bestelwagen financieren: prima alternatief voor kopen

Niet alleen de aanschafprijs bepaalt de kosten

Wie op zoek is naar een nieuwe bestelwagen, kijkt misschien in eerste instantie naar het prijskaartje. Dit is echter lang niet het complete verhaal. Wanneer je de juiste afmetingen en inhouden hebt bepaald, is het van belang om te kijken naar de Total Cost of Ownership (TCO).

TCO gaat over álle kosten die samenhangen met het bezit en gebruik van een bedrijfswagen. Naast de aanschafprijs spelen onder meer brandstof- of energiekosten, onderhoud, reparaties, verzekering, afschrijving en restwaarde een belangrijke rol.

Duizenden euro's goedkoper

Heb je op basis van je eisen een shortlist samengesteld, laat je dan goed informeren over de TCO. Want er kan een echte verrassing in het spel zijn: een bestelwagen die 5.000 euro duurder is op het prijskaartje, kan in de loop van de gebruiksjaren zomaar vele duizenden euro's goedkoper uitvallen. Bijvoorbeeld omdat de duurdere versie zuiniger rijdt of minder vaak onderhoud nodig heeft. En dan hebben we nog niet eens alle variabelen besproken.

Goede reputatie kan stilstand beperken

Voor veel ondernemers is stilstand immers misschien wel de grootste verborgen kostenpost. Een bestelwagen die onverwacht in de garage staat, kan leiden tot gemiste afspraken, omzetverlies en extra kosten voor vervangend vervoer.

Een duurder model met een goede reputatie op het gebied van betrouwbaarheid, langere garantie of een uitgebreid servicenetwerk kan daarom financieel aantrekkelijker zijn. Zeker voor zzp’ers en bedrijven met een klein wagenpark, waarbij één uitgevallen bestelwagen direct gevolgen heeft voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Vraag bijvoorbeeld bij de verkoper na of er vervangend vervoer wordt geregeld bij ongeval of pech.

Tip
De nieuwe SEAT Ibiza
De nieuwe SEAT Ibiza

Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990

Ontdek 'm nu

Restwaarde en verbruik

De waarde van een bestelwagen na vier of vijf jaar wordt vaak onderschat. Een model met een sterke restwaarde kan een hogere aanschafprijs deels terugverdienen bij inruil of verkoop. Ook het verschil in brandstofverbruik of stroomkosten loopt bij veel kilometers snel op.

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Flink rekenen

Het loont daarom de moeite om vooraf alle kosten naast elkaar te zetten. Verbruikskosten zijn eenvoudig in te schatten via de technische gegevens. Onderhoudsprijzen zijn opvraagbaar bij de dealer en restwaarde is redelijk in te schatten door naar tweedehandsprijzen te kijken. Kosten zoals bestelautoverzekering en mrb zijn te vinden op internet.

Lees ook Een bedrijfswagen aanschaffen: welke opties heb je als zzp’er? Als zzp'er een bedrijfsbus aanschaffen: financieren, leasen of privé kopen?
Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Bedrijfswagen-nieuws in je mailbox?

  • ✓ Het belangrijkste nieuws over bedrijfswagens
  • ✓ Exclusieve tests
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Het grote vakantienummer
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact