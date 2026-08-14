In Engeland weten ze hoe ze een bus dik moeten aankleden

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Mercedes-Benz Bedrijfswagens heeft in Engeland een lekker dik uitziende bus in de prijslijst staan, de Vito Sport-X. Hij blijft helaas alleen voorbehouden aan het links rijdende land, waar een bestelwagen voor veel ondernemers naast nuttig vooral een way of life is. Waar deze sportieve bus natuurlijk prima bij past.

Racestrepen

Ook in eigen land zie je vaak lekker aangeklede bestelwagens rondrijden. Denk aan de Ford Transit Custom met racestrepen over de cabine of de Volkswagen Transporters met dikke velgen. In Engeland in het niet anders, daar is busjes pimpen een lifestyle. Niet voor niks worden de hele snelle Ford MS-RT-bedrijfswagens daar ontwikkeld.

Stuur aan 'verkeerde' kant

Mercedes-Benz wil nu ook een stukje van die markt pakken en doet dat niet onverdienstelijk. Het is dat het stuur aan de 'verkeerde' kant zit en een dieselmotor niet meer echt gewild is in Nederland, anders zou je er zo eentje gaan ophalen aan de andere kant van het kanaal.

De Vito Sport-X is gebaseerd op de Vito SELECT dubbele cabine en heeft een lekkere autosportuitstraling. Denk aan een aangepaste voorbumper en grille met splitter, zijskirts, achterspoiler, zwarte accenten, sportieve striping en 19-inch lichtmetalen wielen.

190 pk en 440 Nm

Onder de motorkap ligt de bekende tweeliter dieselmotor met 190 pk en 440 Nm koppel, gekoppeld aan de 9G-TRONIC-automaat. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt hierdoor circa 10 seconden.

Ook het interieur krijgt een flinke upgrade. De voorbank maakt plaats voor individuele sportstoelen, afgewerkt met eco-leder, donkergrijs suède en oranje contraststiksels. Verwarmde stoelen en stuurwiel, draadloos opladen en extra opbergruimte zijn standaard.

Tot 733 kg laadvermogen

De Vito Sport-X Dubbele Cabine is leverbaar in L2- en L3-uitvoering. Het maximale laadvermogen bedraagt 733 kg, terwijl de laadruimte oploopt tot 4,1 m³. Een aanhanger van maximaal 2.500 kg mag eveneens mee.

Bijna 15 mille bpm in Nederland

De vanafprijs bedraagt zo'n 77.000 euro, exclusief belastingen. Op zich een prima prijs, maar op de Nederlandse markt zou daar nog een flinke sloot bpm bijkomen. De dieselmotor heeft namelijk een CO2-uitstoot van zo'n 192 g/km. De bpm bedraagt 76,57 euro per gram, wat neerkomt op 14.700 euro voor de Belastingdienst. De btw kun je als ondernemer terugvragen.