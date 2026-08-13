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De strijd om de titel International Van of the Year 2027 (IVOTY) is geopend. De internationale jury heeft zes finalisten geselecteerd, waarbij elektrische bestelwagens nadrukkelijk de boventoon voeren. Wie wordt de opvolger van de 2026-titelhouder, de Kia PV5?

Shortlist 2027

Op de shortlist voor de 2027-titel staan officieel 9 namen. Omdat een van de genomineerden, de Stellantic Pro One Smart Compact Van eigenlijk bestaat uit vier verschillende modellen. Daarover zometeen meer. Eerst de officiële lijst: Farizon V7E, Hyundai Staria Load Electric, Maxus Deliver 7, Renault Trafic E-Tech, Stellantis Pro One Smart Comapct Van en de Volkswagen Caddy Cargo.

Elektrische bestelwagens zetten de toon

De shortlist laat zien hoe snel de markt voor lichte bedrijfswagens verandert. De nieuwe Farizon V7E richt zich bijvoorbeeld op stedelijke en last-mile-distributie en biedt 6,95 m³ laadruimte met een laadvermogen van meer dan 1.000 kg.

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De nieuwe elektrische Renault Trafic Van E-Tech springt eveneens in het oog. Volgens de beschikbare gegevens heeft de later dit jaar verschijnende bus een actieradius tot 450 kilometer. Dit in combinatie met een maximale laadruimte van 5,8 m3 en een laadvermogen tot 1.250 kilogram.

Ook diesel en compacte bestelwagens maken kans

Niet alle finalisten zijn uitsluitend elektrisch. De Maxus Deliver 7 is verkrijgbaar met dieselmotor, maar als eDeliver 7 eveneens met elektrische aandrijving. Ook de net vernieuwde Volkswagen Caddy staat op de shortlist, met keuze uit benzine- diesel- en hybridemotoren.

Bijzondere nominatie Stellantis-busjes

Bijzondere nominatie is de Stellantis Pro One Smart Compact Van. Dit zijn - zoals te verwachten van Stellantis - eigenlijk vier verschillende bussen, leverbaar met elektrische aandrijving en benzine- en dieselmotoren:

Citroën Berlingo FIRST

Fiat Doblò EASYPRO

Opel Combo START

Peugeot Partner ACTIVE

Deze versies vullen de bestaande lijnen aan, waarbij de prijzen lager liggen dan voor de huidige versies. Verwacht wordt dat deze bussen vanaf november 2026 beschikbaar zijn.

Jury-uitslag in september

De 26-koppige vakjury beoordeelt de bestelwagens onder meer op efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid. De opvolger van de huidige winnaar, de Kia PV5 Cargo, wordt op 14 september 2026 bekendgemaakt tijdens de IAA Transportation in Hannover.