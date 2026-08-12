Peugeot Partner bestaat 30 jaar: zo veranderde deze compacte bestelauto

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De Peugeot Partner viert zijn dertigste verjaardag. De compacte bestelauto creëerde in 1996 een nieuw segment en maakte sindsdien drie generaties mee. Met meer dan 2,6 miljoen verkochte exemplaren behoort de Partner inmiddels tot de vaste namen in de geschiedenis van de Europese markt voor compacte bestelwagens en één van de bestverkochte Peugeots.

Nieuwe aanpak

De eerste Partner kwam op een moment dat compacte bestelauto's vooral als pure werkpaarden werden gezien. Peugeot zette (samen met Citroën die de identieke Berlingo verkocht) nadrukkelijker in op een combinatie van laadruimte, gebruiksgemak en comfort. Daarmee speelde het model in op een veranderende markt, waarin ondernemers hun bestelauto steeds vaker voor langere ritten en dagelijks gebruik inzetten.

In 2008 volgde een grotere tweede generatie. Meer laadvolume en laadvermogen stonden centraal, maar ook de techniek en het comfortniveau gingen vooruit.

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Meer lengte

De huidige, derde generatie kwam in 2018 op de markt en werd in 2023 vernieuwd. De Partner kreeg daarmee onder meer het digitale Peugeot i-Cockpit-concept, bekend uit de personenwagens. De bus werd bovendien leverbaar in verschillende lengtes en uitvoeringen. Later in 2026 komt overigens de Partner Active op de markt, de nieuwe instapversie.

Tijdens de IAA Transportation in Hannover, van 14 tot en met 20 september 2026, presenteert het merk de Partner Pro Skill, ontwikkeld voor professionals die werken onder veeleisende omstandigheden, ook buiten de gebaande paden. Deze versie is daarom uitgerust met het Construction Pack, met onder meer een grotere bodemvrijheid, bescherming van de onderzijde van de motor en Grip Control met Hill Descent Assist.

Nieuwe rol van de bestelauto

Waar vroeger vooral laadvermogen en betrouwbaarheid telden, spelen nu ook zero-emissiezones, verbruik, elektrificatie en inzetbaarheid een belangrijke rol. De belangrijkste verandering in de geschiedenis van het model is daarom misschien wel de volledig elektrische E-Partner die sinds 2021 op de markt is. Het merk komt in 2027 bovendien met een hybride uitvoering.