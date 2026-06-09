Deze jarige Citroën vond in 1996 een compleet nieuw segment uit

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In 1996 ziet de wereld de geboorte van een nieuwe bestelwagen. Was een compacte bus voor die tijd vaak nog een omgebouwde stationwagen, zoals de Citroën C15 (gebaseerd op de Visa) en de Opel Combo (Corsa), deze jarige job werd speciaal ontwikkeld voor 'the job': de Citroën Berlingo Van.

Omgekeerde wereld

De compacte bestelwagen werd in 1996 geïntroduceerd met een duidelijke insteek: een bedrijfsauto die stadsverkeer, laadvermogen en dagelijks comfort beter moest combineren dan zijn voorgangers, die vooral op personenwagens waren gebaseerd. Grappig detail: een jaar later wordt de Berlingo ook als gezinsauto geïntroduceerd. Omgekeerde wereld.

Lange traditie Citroën-bestelwagens

De Berlingo Van borduurde voort op een lange traditie van lichte bedrijfswagens binnen Citroën. Zijn voorgangers zijn de 'besteleend' (2CV Fourgonette, 1950), de Acadiane (1978) en de C15 (1984). Toch werd het bestelconcept deze keer anders aangepakt: een nieuwe standaard door compacte buitenmaten te combineren met een relatief ruime en efficiënt in te richten laadruimte. Daarmee werd het model snel populair bij zelfstandigen, bezorgdiensten en kleine bedrijven.

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Praktisch uitgangspunt als rode draad

Waar eerdere bestelwagens vaak vooral functioneel en spartaans waren, bracht de Berlingo Van meer nadruk op gebruiksgemak in de cabine en flexibiliteit in de laadruimte. Denk aan een hoge mate van modulariteit en een toegankelijke laadvloer.

Elektrificatie naast verbrandingsmotoren

De Berlingo Van is tegenwoordig beschikbaar met benzine-, diesel- en elektrische aandrijving. Vooral de elektrische versie is een prettige speler in stedelijke distributie, waar emissievrij rijden steeds belangrijker wordt door de groei van het aantal zero-emissiezones.