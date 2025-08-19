Dit wil je weten over 30 jaar Mercedes-Benz Sprinter

PARTNERBIJDRAGE

In 1995 introduceerde Mercedes-Benz een bestelwagen die een nieuwe klasse in het leven riep: de Mercedes-Benz Sprinter. Dertig jaar, drie generaties en meer dan vijf miljoen exemplaren later is de Sprinter niet meer weg te denken. Tijd voor een paar hoogtepunten uit zijn carrière.

Sprinter: de bestelwagen met trouwe klanten

In 2023 koos maar liefst 70 procent van de Europese Sprinter-klanten opnieuw voor een Sprinter bij vervanging. Dat zegt alles over betrouwbaarheid en klanttevredenheid. Dit heeft onder andere te maken met de enorme flexibiliteit van de bestelwagen. Meer dan 75 procent van de verkochte Sprinters wordt immers aangepast voor specifieke toepassingen: van ambulances tot pakketdiensten, van meubelbakopbouw tot thuisbezorgbussen van supermarktketens, van buurtbussen tot campers.

Sprinter veiligheid: pionier in innovatieve systemen

Wat ook meespeelt, is de continue zoektocht naar nieuwe innovaties om comfort en veiligheid naar steeds hoger niveau te brengen. Mercedes-Benz was bijvoorbeeld de eerste fabrikant die ABS (1995) en later ESP (2002) standaard in een bestelwagen aanbood. Ook introduceerde Mercedes innovaties als Crosswind Assist (2013), dat helpt bij sterke zijwind. Al in 2000 kreeg de Sprinter als eerste bestelwagen een bestuurdersairbag, later gevolgd door een passagiersairbag en zij-airbags.

Maar het gaat niet alleen om grote zaken. De finesse zit hem in de details. Neem bijvoorbeeld het standaard aanwezige multimedia systeem MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Dit is een spraakgestuurd intelligent en uitgebreid multimediasysteem dat de berijder ondersteunt bij de dagelijkse ritten. Of neem het optionele 'wet wiper system' dat ruitensproeiervloeistof direct voor het wisserblad op de ruit spuit. Dat zorgt voor beter zicht, minder vloeistofverbruik en voorkomt hinder voor medeweggebruikers.

Sprinter comfort en rijervaring op topniveau

De Sprinter bestelwagen staat al vanaf het begin bekend om zijn rijcomfort. Toch kan zelfs dat nog verfijnder. Optioneel is er bijvoorbeeld luchtvering leverbaar. Niet alleen voor een soepelere rit: dankzij de niveauregeling kan de wagen worden verlaagd of verhoogd, wat instappen en laden makkelijker maakt.

Vijf miljoenste Sprinter is een eSprinter

Ondertussen gaat het ook met de elektrische Sprinter flink bergopwaarts. Steeds meer ondernemers kiezen voor de emissieloze eSprinter. In mei 2025 rolde de vijfmiljoenste Sprinter van de band. Een eSprinter om precies te zijn. Dat grote partijen in elektrisch rijden geloven, weet Mercedes-Benz ondertussen: de vijfmiljoenste Sprinter is afgeleverd aan FedEx en eerder dat jaar plaatste Amazon de grootste elektrische bestelwagenorder tot nu toe. Het bedrijf bestelde bijna 5.000 voertuigen, waarvan driekwart eSprinters.

Prijs Mercedes-Benz Sprinter is inclusief 30 jaar innovatie

Of je nu kiest voor diesel of elektrisch, standaarduitvoering of maatwerk, de Sprinter blijft een veelzijdige partner voor ondernemers. De dertig jaar aan innovaties en een volledig in bedrijfswagens gespecialiseerde dealerorganisatie krijgt de ondernemer er ‘gewoon’ bij.