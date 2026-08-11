Zo maak je het busjesdieven een stuk lastiger

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Een bestelwagen goed beveiligen is geen overbodige luxe. Van buitenaf is meestal niet te zien wat er in de laadruimte ligt, terwijl gereedschap, apparatuur en andere spullen soms duizenden euro's waard zijn. En zelfs als een dief uiteindelijk niets buitmaakt, kan een geforceerd slot of beschadigde deur al een flinke rekening opleveren. Met deze maatregelen maak je het dieven een stuk lastiger.

Dit extra slot maakt je bestelwagen een stuk moeilijker te kraken

De standaarddeursloten van een bestelwagen vormen voor professionele dieven niet altijd een onoverkomelijke hindernis. Een extra slot kan daarom een verstandige investering zijn. Zo vergrendelt een zogenoemde slamlock de deur automatisch zodra je hem dichtgooit. Dat is vooral handig voor ondernemers die tijdens hun werkdag vaak in- en uitstappen.

Een deadlock werkt anders: dit extra mechanische slot bedien je handmatig en vormt een tweede barrière naast het originele slot. Ook zijn er sloten verkrijgbaar die de achterdeuren blokkeren. Een dergelijke oplossing is vooral effectief omdat je daarmee voorkomt dat iemand eenvoudig bij de laadruimte komt. Heb je schuifdeuren, dan is een trekhaakslot uiteraard geen oplossing voor die zijde.

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Je gereedschap is vaak meer waard dan de bestelwagen zelf

Niet alleen de bestelwagen is interessant voor dieven. Voor veel ondernemers is juist de inhoud het grootste risico. Een laadruimte vol elektrisch gereedschap, machines of apparatuur kan in korte tijd een aantrekkelijk buit opleveren.

Een afsluitbare gereedschapskluis of stevige stalen opbergbox zorgt voor een extra hindernis. Een dief die de laadruimte weet open te krijgen, kan dan niet zomaar alles meenemen. En een eenvoudige maatregel blijft minstens zo belangrijk: laat waardevolle spullen nooit zichtbaar achter als dat niet nodig is.

Een alarm kan een inbraak al voorkomen

Wie een stap verder wil gaan, kan een alarmsysteem laten installeren. Een zichtbaar alarmsysteem kan een afschrikkende werking hebben. Een dief weet dan dat een poging om de bestelwagen open te breken niet onopgemerkt blijft.

Wordt er toch aan de bus gerommeld, dan kan het systeem direct een alarmmelding geven. Daarmee kan een inbraak mogelijk worden gestopt voordat er veel schade ontstaat.

Met een GPS-tracker vind je een gestolen bus sneller terug

Een GPS-tracker voorkomt niet dat je bestelwagen wordt gestolen, maar kan wel helpen om hem terug te vinden. Zodra de bus in beweging komt, kun je de locatie volgen en de informatie doorgeven aan de politie.

Een tracker kan worden gecombineerd met een alarmsysteem, zodat je niet alleen kunt zien waar je bestelwagen zich bevindt, maar ook een melding krijgt wanneer er een verdachte gebeurtenis wordt geregistreerd. Een extra startonderbreker maakt het bovendien lastiger om de bus na diefstal eenvoudig opnieuw te starten.

Heb je keyless? Berg je sleutel dan hierin op

Heeft je bestelwagen keyless entry? Dan verdient ook de autosleutel aandacht. Bij een zogenoemde relay attack proberen dieven het signaal van de sleutel op afstand te versterken, waardoor de auto kan denken dat de sleutel vlakbij is.

Een RFID-beschermhoesje of Faraday-etui schermt het radiosignaal van de sleutel af. Daarmee voorkom je dat het signaal eenvoudig op afstand wordt opgepikt en versterkt. Leg de sleutel thuis bovendien niet vlak bij een buitendeur of raam.

Ook de manier waarop je parkeert maakt verschil

Je hoeft niet altijd geld uit te geven om je bestelwagen beter te beveiligen. Ook de parkeerplek speelt een rol. Zet de bus bij voorkeur op een goed verlichte locatie of op een afgesloten terrein met camerabewaking.

Heb je de mogelijkheid, parkeer dan met de achterzijde zo dicht mogelijk tegen een muur of hek. Daarmee maak je het lastiger om de achterdeuren te openen. Hetzelfde geldt voor andere plekken waar een dief gemakkelijk toegang tot de laadruimte kan krijgen.

Voor honderd euro kun je al beginnen met beveiligen

Een bestelwagen volledig beveiligen kan behoorlijk prijzig worden, maar dat hoeft niet. Wie online naar beveiligingsmateriaal zoekt, ziet dat een extra slot al voor ongeveer honderd euro verkrijgbaar is. Vervolgens kun je de beveiliging uitbreiden met bijvoorbeeld een alarm, GPS-tracker, startonderbreker en extra beveiliging van de laadruimte.

De belangrijkste vraag is uiteindelijk hoeveel je te verliezen hebt. Een paar honderd euro investeren in beveiliging kan relatief weinig zijn als het alternatief een gestolen bestelwagen, duizenden euro's aan gereedschap en flinke reparatieschade is.