Als je één van deze bedrijfswagens hebt, is extra beveiliging een must

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Autodieven hebben in de eerste zes maanden van 2026 iets minder vaak toegeslagen bij lichte bestelwagens. 886 busjes werden er gejat. Dit zijn er 51 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Bovendien blijkt dat dieven een bepaalde voorkeur hebben. Kijk vooral uit als je een van deze bussen rijdt.

Ford Transit Custom nummer 1

De diefstallen volgen eigenlijk een beetje de verkooplijsten. Toppers in de verkooplijst, zijn meestal ook toppers in de diefstalcijfers. In de eerste zes maanden was de verkooplijstaanvoerder Ford Transit Custom/Tourneo Custom (bouwjaren 11/2012 - 10/2023) ook de meest gejatte bus, met 60 diefstallen. Op twee staat de Mercedes-Benz Vito (bj. 11/2014 - 02/2024) met 51 diefstallen. Om de top-3 af te maken: op 3 staat opnieuw een Mercedes-Benz, de Sprinter bestel/combi (bj. 09/2013 - 04/2018). Deze werd 47 keer ongevraagd meegenomen.

Mercedes-Benz bussen meest gestolen

Met bovendien nog een vermelding op plek 5 en 8 is Mercedes-Benz het populairste merk onder bestelwagendieven. Liefst 16 procent van alle diefstallen van lichte bedrijfswagen betreft een Mercedes. Andere veel gestolen modellen zijn de Volkswagen Transporter (9%), de Ford Transit Custom (7%) en - wederom een Mercedes-Benz - de Vito (7%).

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Liefst een diesel

De meeste gestolen busjes rijden op diesel (92%). Niet gek natuurlijk, omdat deze brandstofsoort nog altijd dominant is in bedrijfswagens. Elektrische bussen en hybrides zijn weliswaar in opkomst, maar nog niet veelvuldig aanwezig. Voor beide typen aandrijflijnen ging het om slechts 7 diefstallen in de eerste helft van 2026.

Minder diefstal, gelijke schadelast

De daling van zo'n vijf procent in het aantal diefstallen betekent niet dat de geleden schade ook daalt. Dat komt doordat de gestolen bussen duurder zijn. De gemiddelde schadelast per voertuig steeg in het eerste halfjaar van 2026 met zeven procent naar 14.023 euro (13.106 euro in 2025). De totale schadelast bleef vrijwel gelijk: 12.424.657 euro in 2026 tegen 12.280.342 in 2025.

Diefstalgevoeligheid zelf checken?

De diefstalcijfers zeggen niet direct iets over het risico op diefstal. Hiervoor wordt onder andere rekening gehouden met het aantal voertuigen dat rondrijdt en met de diefstalcijfers van vergelijkbare modellen. Wil jij weten of jij je bus extra moet beveiligen? Check het dan via www.autodiefstalcheck.nl.

Cijfers: Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV)