Bestelwagen weer de weg op na de vakantie? Vergeet deze controles niet

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Na twee of drie weken vakantie ben je weer helemaal fris en fruitig en klaar voor actie. Maar is jouw bus dat ook? Die heeft al die tijd stil gestaan, in weer en wind. En zon. Een paar gerichte controles zorgen ervoor dat je niet op je eerste werkdag wordt verrast door een onfitte bestelwagen.

Waarom een stilstaande bestelwagen extra aandacht verdient

Een bestelwagen die enkele weken niet wordt gebruikt, slijt niet, maar staat ook niet stil. De accu loopt langzaam leeg, banden verliezen spanning en remschijven kunnen een dun laagje roest vormen. Daarom adviseren garages om een bedrijfswagen na een langere stilstand altijd even na te lopen voordat hij weer dagelijks wordt ingezet.

1. Controleer de accu

De accu is de meest voorkomende oorzaak van startproblemen na een vakantie. Let erop of de motor direct aanslaat en controleer de accuspanning als je twijfelt. Vooral moderne bestelwagens met veel elektronische systemen zijn gevoeliger voor spanningsverlies. Zo wil een alarminstallatie nog wel eens extra stroom vragen tijdens het waken. Ook een vergeten plafondlampje kan een accu helemaal leegtrekken.

2. Controleer banden en bandenspanning

Tijdens stilstand neemt de bandenspanning af. Met name in een zomer met wisselende en soms zeer hoge temperaturen. Controleer daarom alle banden voordat je vertrekt. Kijk meteen of er beschadigingen, scheurtjes of een vlakke plek zichtbaar zijn. De juiste bandenspanning zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar verlaagt ook het brandstofverbruik.

3. Controleer olie, koelvloeistof en andere vloeistoffen

Loop de belangrijkste vloeistoffen na: motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en ruitensproeiervloeistof. Kijk onder de bestelwagen of er sporen van lekkage zichtbaar zijn. Een kleine controle vooraf voorkomt vaak een grote reparatie achteraf.

4. Test verlichting en remmen

Controleer of alle verlichting werkt voordat je de weg op gaat. Maak vervolgens tijdens de eerste kilometers een rustige remtest. Een licht schurend geluid kan ontstaan door oppervlakteroest op de remschijven en verdwijnt meestal na enkele keren remmen. Blijven de klachten aanhouden, laat de remmen dan controleren.

5. Vergeet de laadruimte niet

Controleer of de bedrijfsinrichting nog goed vastzit en of gereedschap, machines en andere lading veilig zijn opgeborgen. En aanwezig zijn. Misschien heb je bij het afsluiten in vakantiestemming zaken over het hoofd gezien. Kijk ook of de gevarendriehoek, veiligheidsvest en EHBO-set nog aanwezig zijn. Juist na een vakantie blijken spullen nog weleens te ontbreken, mogelijk omdat je ze even hebt 'geleend' voor in de personenwagen.

Veelgestelde vragen

Hoe lang kan een bestelwagen stilstaan zonder problemen? De meeste bestelwagens kunnen probleemloos enkele weken stilstaan. Wel neemt de accuspanning langzaam af en kunnen banden spanning verliezen. Vooral in zomertijd, wanneer de temperatuur flink kan oplopen en dalen.

Moet ik de bandenspanning controleren na een vakantie?

Ja. Zelfs na twee of drie weken kan de spanning lager zijn dan aanbevolen. Dat heeft invloed op veiligheid, slijtage en brandstofverbruik.

Waarom piepen de remmen na stilstand? Een dun laagje oppervlakteroest op de remschijven is normaal na een langere periode van stilstand. Meestal verdwijnt dit na enkele keren rustig remmen.

Kan ik direct weer op pad? Ja, mits de bestelwagen zonder problemen start en de belangrijkste controles in orde zijn. Een snelle inspectie vooraf verkleint de kans op pech onderweg echter.