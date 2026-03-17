Onderhoud bestelwagen: wat kun je zelf doen en wanneer ga je naar de garage?

Hoewel de elektrische bestelwagen aan een 'rustige' opmars bezig is, rijdt het merendeel van de bestelwagens nog gewoon op diesel. En je wilt natuurlijk dat je bus blijft rijden. Stilstand kost geld. Goed onderhoud is daarom noodzaak, maar je hoeft niet altijd meteen naar de garage. In dit artikel zetten we de belangrijkste basischecks op een rij.

Waarom regelmatig onderhoud essentieel is

Een bestelwagen wordt intensief gebruikt. Regelmatige controle van vloeistoffen en bandenspanning voorkomt slijtage en onverwachte reparaties. Bovendien draagt goed onderhoud bij aan veiligheid en brandstofefficiëntie.

Wat kun je zelf doen? De belangrijkste basischecks

Je kunt een aantal zaken zelf uitvoeren, mits je je daarbij prettig voelt en wat technische basiskennis hebt. Kijk in het instructieboekje waar je onderstaande reservoirs en vulopeningen kunt vinden.

Oliepeil controleren

Motorolie smeert en beschermt de motor. Controleer het oliepeil minstens één keer per maand en liefst altijd vóór lange ritten. Check in het boekje of je moet peilen bij koude of warme motor. Dat is merkafhankelijk. Zorg in elk geval dat de bus vlak staat. Vul indien nodig bij met de juiste specificatie olie. Ook dit vind je in het onderhoudsboekje. Of vraag je garagist.

Koelvloeistof checken

Koelvloeistof voorkomt oververhitting van de motor. Op het - doorzichtige - reservoir staat het minimaal en maximaal niveau aangegeven. Ook hier geldt: check vooraf of er speciale koelvloeistof wordt voorgeschreven. En, heel belangrijk, draai de dop nooit los bij warme motor. De koelvloeistof wordt heel heet en spuit uit het reservoir als je de motor niet eerst laat afkoelen. Overigens: verwar de koelvloeistof niet met ruitensproeiervloeistof. Op de deksel van die laatste staat vaak het ruitensproeiertekentje. Bij twijfel, check het instructieboekje of vraag je dealer.

Remvloeistof controleren

Remvloeistof is cruciaal voor veilig remmen. Check daarom het niveau in het reservoir. Net zoals bij de koelvloeistof staat er op dit reservoir een min en max. Hier is zelf bijvullen echter niet aan te raden. Klopt het niveau niet, laat dit dan nakijken in de garage. Vooral als het ineens te laag is, dit kan dit duiden op slijtage of lekkage.

Bandenspanning meten

De juiste bandenspanning zorgt voor minder bandenslijtage en een lager verbruik. Dit kan op jaarbasis, zeker bij de kilometers die een gemiddelde bus rijdt, veel geld besparen. Controleer daarom maandelijks. De juiste bandenspanning is vaak terug te vinden in het brandstofklepje of in de deurstijl van het bestuurdersportier.

Wanneer naar de garage?

Niet alles kun je zelf oplossen. Ga naar de garage bij: