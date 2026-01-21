Apk-keuring voor bestelwagens: waar moet je op letten?

Nieuws

Een bestelwagen staat zelden stil als het goed gaat met het bedrijf. Stilstand kost geld. Toch heeft een bus na 4 jaar trouwe dienst geregeld een apk-keuring nodig. Daarom is het belangrijk om je er goed op voor te bereiden. Om verrassingen te voorkomen. Wij zetten wat zaken voor je op een rij.

Extra APK-aandacht voor slijtage

Net zoals een personenauto moet een bestelwagen zich na vier jaar melden voor een apk-keuring (algemene periodieke keuring). Daarna om de twee jaar, tot de bus acht is. Vanaf dan vindt de keuring jaarlijks plaats. Hoewel de keuring vergelijkbaar is met die van een auto, krijgen sommige onderdelen extra aandacht:

Remmen en rembalans;

Ophanging en schokdempers;

Banden;

Constructieve aanpassingen;

Veel onderdelen slijten een stuk sneller door het intensieve gebruik van een bus: veel kilometers en vaak zware belading. Vaak is er veel extra gewicht aan boord door de laadruimte-inrichting. Dit laatste kan zelfs tot afkeur leiden als de betimmering verkeerd gemonteerd is of het de bus te zwaar maakt.

Apk goed plannen is belangrijk

Voor veel zzp'ers is een dag zonder bestelwagen eigenlijk geen optie. Maar je moet. Daarom een paar praktische oplossingen:

Plan de apk ruim vóór de vervaldatum: dan heb je speelruimte als de geplande dag echt té vol zit.

Kies voor een garage die apk en onderhoud combineert: duurt langer, maar je slaat twee vliegen in één klap. Bovendien is een apk soms gratis bij een combinatie met onderhoud.

Zoek naar een autobedrijf waar passend vervangend vervoer aanwezig is. Met name merkdealers hebben vaak een vervangende bus staan.

Plan de keuring buiten piekuren. Veel autobedrijven zijn speciaal voor ondernemers ook in de avond open.

Wat als je bestelwagen wordt afgekeurd?

Bij afkeuring mag je niet meer de weg op. Vraag altijd om een helder overzicht van de afkeurpunten en laat uitleggen wat wettelijk verplicht is en wat advieswerk is. Is de reparatie snel uit te voeren, dan kan de herkeuring vaak direct plaatsvinden. Bij grotere reparaties is het verstandig om:

kosten van stilstand en reparatie af te wegen tegen aanschaf andere bus;

tijdelijk vervangend vervoer te regelen, bijvoorbeeld door te huren.

Goede voorbereiding belangrijk

Een goede voorbereiding op de apk voorkomt stress en omzetverlies. Een goede planning en weten waar de keurmeester op let, voorkomt verrassingen.