Brits Volkswagen-onderzoek: vakmensen houden het voor gezien

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De werkdruk onder vakmensen is een ernstige zaak. Op zich goed nieuws, want er is werk genoeg. Er zijn alleen te weinig handjes. Resultaat: lange werkdagen voor de overblijvers. Slecht nieuws voor de werk-privé-balans, zo concludeert de Britse Volkswagen-importeur na eigen onderzoek.

1 op de 3 vakmensen overweegt te stoppen

Uit onderzoek van Volkswagen Bedrijfswagens in Engeland blijkt dat bijna één op de drie Britse vakmensen (30 procent) het afgelopen jaar heeft overwogen om te stoppen met zijn of haar werk. De belangrijkste oorzaak: steeds langere werkdagen en een verslechterende balans tussen werk en privé.



Een maand per jaar aan extra werk

Volgens het onderzoek, uitgevoerd onder 1000 Engelse bestelwagenrijders, werken vakmensen in het Verenigd Koninkrijk inmiddels gemiddeld 9 uur en 44 minuten per dag. Dat is bijna 10 procent, ofwel 51 minuten, meer dan in eenzelfde onderzoek in 2022. Omgerekend betekent dit dat zij op jaarbasis bijna een volledige extra werkmaand maken.

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Jongere vakmensen ervaren de hoogste werkdruk

Vooral de jongste generatie in de sector voelt de druk toenemen. Van de vakmensen tussen de 18 en 24 jaar zegt zelfs 45 procent eraan te denken om het vak te verlaten. Daarnaast maakt 44 procent zich regelmatig zorgen over de balans tussen werk en privé, terwijl 39 procent aangeeft dat voortdurend overwerken een belangrijke bron van stress is.

Krapte op de markt

Dat is zorgwekkend, omdat driekwart van de ondervraagde bestuurders van bestelwagens aangeeft dat er al een tekort is aan goed opgeleide vakmensen. Een verdere uitstroom zou de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar vergroten. In hoeverre het onderzoek naar Nederland is te vertalen, is niet duidelijk. Er zijn geen cijfers bekend.

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