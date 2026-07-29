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Dit moet je weten over jouw bedrijfswagenkosten per gewerkt uur

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Wat kost een bedrijfswagen per gewerkt uur en waarom is dat belangrijk?

Elke ondernemer met een bus weet ongeveer wat die bus per maand kost. Maar wat kost een bestelwagen eigenlijk per gewerkt uur? Dat lijkt misschien onbelangrijk, maar toch kan dit inzicht helpen om de winstgevendheid van je onderneming eenvoudig te verbeteren.

Alle kosten delen door gewerkte uren

Een bedrijfswagen kost veel meer dan alleen de maandelijkse lease of afschrijving. Brandstof, onderhoud, verzekering, wegenbelasting, slijtende banden en onverwachte reparaties zijn de bekende posten. Tel al die jaarlijkse kosten bij elkaar op en deel het totaal door het aantal uren dat de bus daadwerkelijk productief wordt ingezet. Zo krijg je een kostprijs per gewerkt uur, en dat cijfer is een stuk eerlijker dan een kaal maandbedrag.

Waarom dit geld bespaart

Een bus die veel stilstaat, blijkt per gewerkt uur vaak flink duurder dan gedacht. Juist dat inzicht helpt je bij de vraag of een extra bestelwagen wel rendabel is. Misschien levert een slimmere planning van je huidige bus net zoveel op, en bespaar je de aanschaf van een tweede.

Of het urenoverzicht wijst uit dat een elektrische bus of een occasion voordeliger én praktischer uitpakt. Een elektrische bestelwagen heeft doorgaans lagere onderhoudskosten dan een diesel: de olie moet immers ook ververst worden als je de vastgestelde kilometers niet haalt. Om maar een verschil te noemen.

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Tarieven bepalen

Wie de kosten vertaalt naar een bedrag per gewerkt uur, krijgt een scherper beeld van de werkelijke inzetkosten. Dat helpt bij het bepalen van je uurtarief, het plannen van investeringen en het optimaal benutten van het wagenpark.

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je de kosten per gewerkt uur? Tel alle jaarlijkse kosten op, zoals lease of afschrijving, brandstof, onderhoud, verzekering, wegenbelasting en reparaties. Deel dat totaal door het aantal uren dat de bus productief wordt ingezet.

Waarom is die kostprijs belangrijk? Hij laat zien wat een bus echt kost tijdens productieve inzet. Dat helpt bij het bepalen van uurtarieven, het vergelijken van voertuigen en het nemen van investeringsbeslissingen.

Is een elektrische bus goedkoper per gewerkt uur? Dat hangt af van de aanschafprijs, het aantal kilometers, de laadkosten en het onderhoud. Vaak vallen de gebruikskosten lager uit: geen olie, weinig bewegende onderdelen en minder slijtage aan de remmen.

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Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

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