Volkswagen laat bedrijfswagens eigen onderhoud plannen

Volkswagen Bedrijfswagens wil eigenaren en rijders van een VW-busje een digitaal handje helpen. Met Connect Pro biedt het merk nu ook in Nederland een fleetmanagementsysteem om het gebruik van bestelwagens efficiënter te maken. Grotendeels gratis.

Volledig kosteloos je fleet managen

Connect Pro moet ondernemers en wagenparkbeheerders helpen om het onderhoud van bestelwagens eenvoudiger - en vooral op tijd - te plannen en stilstand te beperken. Het systeem is kosteloos te gebruiken. Je betaalt dus ook niet voor software, data-ontvangst of hardware. Dit laatste kan ook eigenlijk niet, want de huidige generatie bedrijfswagens is af fabriek al compatibel en dus direct online verbonden.

Realtime inzicht in onderhoud

Met Connect Pro krijgen wagenparkbeheerders realtime inzicht in voertuigstatus, rijgegevens en onderhoudsbehoeften. Volgens Volkswagen Bedrijfswagens helpt dat bedrijven om sneller beslissingen te nemen en voertuigen maximaal inzetbaar te houden.

Een belangrijke functie is het geautomatiseerde onderhoudsbeheer. Het systeem signaleert vroegtijdig onderhoudsbehoeften en kan automatisch een afspraakverzoek sturen naar een voorkeursdealer of servicepartner. Daarmee moeten onverwachte stilstand en dure reparaties worden voorkomen.

Over-the-air updates

Daarnaast ondersteunt Connect Pro over-the-air software-updates. Nieuwe software en voertuigfuncties kunnen daardoor op afstand worden geïnstalleerd, zonder bezoek aan de werkplaats. Vooral voor grotere wagenparken kan dat tijdswinst opleveren. Het platform is toegankelijk via de laptop, tablet en smartphone en is volgens Volkswagen Bedrijfswagens ontwikkeld voor wagenparken met zowel vaste als wisselende bestuurders.

Optionele module voor meer inzicht

Voor bedrijven die meer inzicht willen in routes en voertuiggebruik, biedt Volkswagen Bedrijfswagens optioneel een module voor live voertuiglocatie en ritregistratie. Daarmee kunnen actuele posities en historische ritgegevens worden bekeken. Dat kan weer helpen bij route-optimalisatie en een efficiëntere inzetvan bestelwagens. Dit laatste is wel een betaalde dienst, maar wordt volledig geïntegreerd in Connect Pro.