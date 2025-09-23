Volkswagen-busjes bellen straks zelf met de garage voor onderhoud

Volkswagenbusjes bellen straks zelf met de garage

Een beetje bedrijfswagen is tegenwoordig altijd verbonden met internet. Is onderhoud nodig? Dan bellen busjes straks zelf met de garage.

Pech voorkomen met connected diensten

Elke minuut die een bestelwagen stil staat, kost geld. Soms kom je er niet onderuit, want ook de meest moderne bus - elektrisch of niet - heeft onderhoud nodig. Fabrikanten halen alles uit de kast om dat zo kort mogelijk te laten duren. Dat doen ze door het benodigde onderhoud vooraf te voorspellen en pech te voorkomen met real time diagnose.

Volkswagen Bedrijfswagens breidt hiervoor hun bestaande Volkswagen Connect Pro vlootsoftware uit met de producten van een Deens bedrijf, Connected Cars. Hiermee wordt alle data die een 'connected' bedrijfswagen produceert - bijvoorbeeld gegevens over de technische staat, foutcodes en onderhoudsbehoefte - continu uitgelezen en geanalyseerd.

Bus vraagt om onderhoud of reparatie

Resultaat: minder stilstand. Mocht het toch tot een garagebezoek leiden, dan gaat dat ook zo snel mogelijk. De bus geeft aan dat er iets moet gebeuren, de garage plant het onderhoud of de reparatie in. Benodigde onderdelen kunnen vooraf worden besteld, waardoor het bezoek niet langer hoeft te duren dan strikt noodzakelijk. Voor zzp’ers die afhankelijk zijn van hun bus is dat een groot voordeel: meer uptime betekent meer werkuren en minder stress.

Belangrijkste voordelen

De toevoeging van de Deense connected-oplossingen op een rijtje:

  • Voorspellend onderhoud: storingen worden vroegtijdig herkend.
  • Real time inzicht: dealers en monteurs zien direct wat er mis is.
  • Hogere productiviteit: busjes staan minder vaak stil.
  • Efficiënter plannen: onderhoud kan slim worden gecombineerd met je werkagenda.

Europese uitrol

De nieuwe diensten worden stapsgewijs uitgerold in Europa, te beginnen in de grootste markten. Binnen vijf jaar moeten alle Volkswagen-bedrijfswagens in de regio toegang hebben tot de Connected Cars-functies. Wanneer Nederland aan de beurt is, is nog niet bekend.

Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

