Zo kunnen mkb en zzp'er veel geld besparen met hun bedrijfswagen

Nieuws

Steeds vaker zijn bedrijfswagens 'connected'. Deze continue dataverbinding levert een goudmijn aan informatie op. Toch blijkt uit recent onderzoek dat veel bedrijven - met name het mkb - nog lang niet alle mogelijkheden ervan benutten. Waarmee je als ondernemer geld laat liggen.

Drie duidelijke knelpunten

Volgens het rapport Closing the Commercial Vehicle Data Gap, uitgevoerd in opdracht van Ford Pro, zijn er drie duidelijke knelpunten bij het gebruik van data uit bedrijfswagens en wagenparken:

Weinig dagelijks gebruik: bijna de helft van de bestuurders en een kwart van de wagenparkbeheerders monitort voertuiggegevens niet dagelijks, bijvoorbeeld voor onderhoudsplanning.

Gebrek aan kennis: slechts een derde van de bestuurders en iets meer dan de helft van de beheerders weet goed hoe wagenparkdata kan helpen om kosten en tijd te besparen. Bij kleine (mkb-) bedrijven is dat zelfs maar 10 procent.

Zorgen over privacy: 94 procent van de bestuurders en 97 procent van de wagenparkbeheerders in Europa en de VS maakt zich zorgen over dataveiligheid.

Kansen voor ondernemers

Connected voertuigen leveren continu informatie op over de technische staat van de auto, het rijgedrag van de bestuurder en de routeplanning. Door die voertuigdata slim te gebruiken, kunnen ondernemers onderhoud voorspellen, routes efficiënter inrichten en stilstand terugdringen. Volgens schattingen kan downtime met wel 60 procent worden verminderd – wat direct leidt tot lagere kosten en hogere productiviteit.

De markt groeit bovendien snel. Onderzoeksbureau Berg Insight verwacht dat het aantal actieve systemen voor wagenparkbeheer in Europa stijgt van 16,3 miljoen in 2023 naar 27,6 miljoen in 2028. Bedrijven die nu investeren in datagedreven wagenparkbeheer, bouwen daarmee een duidelijke voorsprong op.

Mkb loopt achter

Juist kleinere bedrijven – die volgens het rapport samen 99 procent van het Europese bedrijfsleven vormen – benutten de kracht van bedrijfswagendata nog nauwelijks. Stilstand of inefficiëntie heeft voor hen vaak direct grote gevolgen. Extra kennis en transparantie zijn daarom cruciaal om deze groep ondernemers te helpen de overstap naar connected voertuigen te maken.

Vertrouwen en veiligheid

Opvallend is dat ondernemers voertuigdata betrouwbaarder vinden dan gegevens uit smartphones, laptops of huishoudelijke apparaten. Toch blijft het belangrijk dat bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig worden opgeslagen en gebruikt.

Voorspellen is besparen

Het onderzoek, uitgevoerd onder 3000 bedrijfswagenrijders en 150 fleetmanagers in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankijk, Duitsland en Spanje, maakt duidelijk dat connected voertuigdata ondernemers veel kansen biedt. Door stilstand te verminderen, onderhoud te voorspellen en wagenparkbeheer slimmer te organiseren, kunnen met name mkb-bedrijven hun bedrijfsvoering aanzienlijk efficiënter en winstgevender maken.